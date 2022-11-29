هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعلن تذليل جميع العقبات أمام المصنعين والمصدرين

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، المهندس عصام النجار، على استعداد الهيئة لتذليل جميع المعوقات لدعم المصنعين والمصدرين، وذلك في إطار تنفيذ خطط الحكومة والسياسات الاقتصادية الهادفة لتشجيع ودعم الصناعة المحلية لتقليل حجم الواردات وتوفير العملة الأجنبية، وقال النجار، إن وزارة التجارة والصناعة مستعدة لتقديم الدعم الكامل لمجتمع المصدرين ودور الهيئة الذي يعد محورًا مهمًا في استراتيجية الوزارة الهادفة إلى النهوض بالتجارة الخارجية وتنميتها وتحقيق مستهدفات خطة الوزارة للوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا.

جاء ذلك خلال زيارة المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على رأس وفد يضم أكفأ مهندسي الهيئة إلى مصانع قنديل للصلب، وكان في استقباله مع الوفد المرافق له، عمرو قنديل رئيس مجلس إدارة مصانع قنديل للصلب، مشيداً بالإمكانيات المتطورة والممارسات الحديثة المتبعة في مصانع قنديل، مشيراً إلى أن الصناعة هي القوة الدافعة وراء التنمية حيث يقاس تقدم الدول بالتقدم الصناعي.

حل مشكلات المصدرين والمستوردين

وأشار النجار، إلى أنها تهدف إلى حل مشكلات المصدرين والمستوردين بسرعة، وتقصير أوقات الإفراج الجمركي لتسهيل عمل المواطنين وزيادة مؤشر مصر في معايير التجارة الدولية، وتأتي الزيارة في إطار توجيهات وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، بأهمية التعاون مع القطاع الخاص ودعمه في النواحي الفنية تشجيعاَ لحركة الصادرات المصرية، واستعرض المهندس عمرو قنديل مدى التطور الذي تشهده مصانع قنديل للصلب في الكثير من المجالات من أبرزها الصلب والصاج، ومدى التطور في مجالات الفحص بمعامل مصانع قنديل، خاصة وأنها من المصانع الرائدة في هذا المجال منذ أكثر من مائة وخمسون عامًا في صناعة الحديد والصلب.