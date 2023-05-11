الأوقاف المصرية تعلن انطلاق برنامج “سجَّل طفلك” البرنامج الصيفي للطفل بالمحافظات

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن انطلاق برنامج “سجل طفلك” البرنامج الصيفي للطفل في 20 ألف مسجد في عموم المحافظات المصرية، وذلك في إطار تعزيز الجانب التربوي والتعليمي لدى الأطفال خلال فترة العطلة الصيفية. ويهدف البرنامج إلى تشجيع الأطفال على الاستفادة الأمثل من فترة العطلة الصيفية، وتنمية مهاراتهم الإجتماعية والثقافية والدينية.

حيث سينطلق البرنامج الصيفي ابتداء من 14 مايو 2023 وسيستمر لمدة ثلاثة أشهر، وسيقام في الأيام (الأحد – الثلاثاء – الخميس) من كل أسبوع بعد صلاة الظهر. كما سيشمل البرنامج العديد من الأنشطة المختلفة، مثل الدروس القرآنية والرحلات الاستكشافية والألعاب الرياضية.

ويوفر البرنامج فرصة للأطفال لقضاء وقت ممتع ومفيد خلال فترة العطلة الصيفية، كما يمكن للأهالي الاستفادة من هذه الفرصة لتنمية مهارات أبنائهم وتطوير قدراتهم الفنية والتعليمية والثقافية.

كيفية التسجيل في البرنامج الصيفي

هناك طريقتين لتسجيل طفلك في البرنامج الصيفي:

تسجيل طفلك إلكترونياً من خلال تعبئة بياناته عبر الرابط. أو من خلال التسجيل المباشر عن طريق زيارة أقرب مسجد يُقام فيه هذا البرنامج.

تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات التي تطلقها وزارة الأوقاف المصرية لتعزيز القيم الإسلامية والتربوية والثقافية لدى شريحة الأطفال في المجتمع، وتعزيز دورهم الإيجابي في المجتمع وبناء جيل واعٍ ومثقف يسهم في تقدم الوطن.