محافظ الشرقية يعلن الموافقة على تعديل الحد الأقصى لارتفاعات المباني بالقرى

قرر محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، اليوم الإثنين، الموافقة على تعديل الحد الأقصى لارتفاعات المباني في القري بمعدل مرتين عرض الشارع وبحد أقصى 21 متر بما لا يتجاوز الحد الأقصى لقيود الارتفاع التي أقرتها هيئة عمليات القوات المسلحة، وفي حالة كانت الطرق الداخلية بعرض 4 متر فيسمح بإضافة متر ليصبح الارتفاع 9 متر كحد أقصي، لافتاً إلى أن تحديد ارتفاعات المباني في القري والتوابع جاء بحسب ما ورد في كتاب الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووفقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة التي صدرت بموجب المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للقري وتوابعها، في إطار جهود الحكومة لإصلاح منظومة البناء والحد من العشوائيات ورفع كفاءة الخدمات والمرافق، وتوفير حياة كريمة للمواطنين من أبناء المحافظة.

يشار إلى أن مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، المهندسة سالي حسين، كامت قد تقدمت بمذكرة للعرض على المحافظ شملت ما ورد في كتاب الهيئة العامة للتخطيط العمراني حول تعديل الحد الأقصى لارتفاعات المباني في قرى وتوابع المحافظة بما لا يتخطى قيم الارتفاع المسموح به من هيئة عمليات القوات المسلحة.

إنشاء منطقة لوجستية في بلبيس

وعلى صعيد آخر، التقى محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، مع مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لشئون الإستثمار الدكتورة هبة السيد، في وقت سابق، بمكتبة بالديوان العام، لمناقشة الإجراءات التنفيذية لتفعيل بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، لإنشاء منطقة لوجستية على مساحة 35 فدان في مدينة بلبيس، وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من قبل وزارة التموين في تطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية، عن طريق إقامة المناطق اللوجستية، وأسواق جملة مركزية، ومستودعات استراتيجية، بالإضافة إلى المناطق التجارية المتكاملة لدفع عجلة الإنتاج، وتحسين مستوي الاقتصاد وزيادة الدخل القومي.