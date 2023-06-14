تامر حبيب: كل الممثلات بالوسط الفني حبايبي

أعلن السيناريست تامر حبيب، السبب الحقيقي لغيابه عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، برغم تعاقده على كتابة عدد من السيناريوهات.

وقال حبيب، في تصريحات صحفية منذ ساعات قليلة: “كان عندي ظروف شخصية وكنت مكسل أكتب وماليش نفس للكتابة.. بس الحمد لله فرجت وبجهز دلوقتي لمشاريع جديدة”.

وعن فيلم “شلة ليبون” المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب هشام الخشن، والذي كان من المقرر أن يقدمه عددًا من النجوم أبرزهم: أحمد السقا، وأحمد عز، ومنى زكي، وروبي، وماجد الكدواني، قال تامر حبيب: “المفروض كنا هنعمل الفيلم أنا وساندرا نشأت بس تم تأجيله”.

وأعرب تامر حبيب، عن سعادته لحضور حفل “كأس إنرجي للدراما”، قائلًا: “جيت عشان اتفرج واتبسط لأصحابي.. وما كانش ينفع ما أجيش لإن إنرجي ليهم معزّة جامدة عندي.. فمبسوط إن أصحابي هيتكرموا وإني أحضر لحظة تكريمهم ودي حاجة بتفرحني جدًا.. لإن كل الممثلات بالوسط الفني حبايبي.. منى زكي ومنة شلبي وكلهم”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال السيناريست تامر حبيب، مسلسل “لعبة النسيان” الذي عرض في الموسم الرمضان لعام 2020.

“لعبة النسيان” بطولة: دينا الشربيني، وأحمد داود، وأحمد صفوت، وإنجي المقدم، وعلي قاسم، ومحمود قابيل، وأسماء جلال، ومريم الخشت، وجيهان الشماشرجي، وأسماء أبو اليزيد، وهديل حسن، ورجاء الجداوي، وهنا داود، وحسن مالك، وباسل الزارو، تأليف: تامر حبيب، وورشة الكتابة (رنا أبو الريش، ومحمد المصري، ويسر طاهر)، وإخراج: أحمد شفيق.