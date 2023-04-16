تامر حبيب عن أزمة منة شلبي: خدتها في حضني أوي.. وكنت بعمل أراجوز عشان تضحك

استضافت الإعلامية أسما إبراهيم، في أحدث حلقات برنامج “حبر سري” الذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري، عبر شاشة “القاهرة والناس” السيناريست تامر حبيب.

وهو اللقاء الذي كشف خلاله حبيب، العديد من الأسرار بشأن حياته الخاصة ومشواره الفني، حيث قال عن أزمة الفنانة منة شلبي: “كان من أسود أيام حياتي.. لغاية ما عرفت إنها في طريقها للبيت”.

وأضاف: “خدتها في حضني أوي وكان كل همي إنها تضحك وتتبسط.. وعملت أراجوز عشان تضحك.. وكان فيه قسوة من البشر.. الناس بقت تحكم على كل حاجة ومفيش أكتر من عزا أمي لما كان الناس القريبة مني بيحضنوني ويبوسوني قالو بنرتكب معصية”.

تامر حبيب، هو كاتب وممثل مصري من مواليد 29 يونيو 1963 وعمره حاليًا (60 سنة)، تخرج من المعهد العالي للسينما.

بدأ تامر، مشواره الفني كممثل في منتصف التسعينيات من خلال أدوار صغيرة في أفلام: “قشر البندق، ومبروك وبلبل، وجنة الشياطين، وأحلام مسروقة”، قبل أن يتجه إلى كتابة السيناريو في عام 2003 من خلال فيلم “سهر الليالي” الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

أبرز أعماله كمؤلف: أفلام: “سهر الليالي، وحب البنات، وعن العشق والهوى، وتيمور وشفيقة، وواحد صحيح” ومسلسلات: “خاص جدًا، وشربات لوز، ونكدب لو قلنا ما بنحبش، وطريقي، وجراند أوتيل، ولا تطفئ الشمس، ولعبة النسيان”.