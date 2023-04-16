تامر حبيب: الجواز مؤسسة اجتماعية فاشلة.. والست هي اللي بتعمل الراجل

حل السيناريست تامر حبيب، ضيفًا على الإعلامية أسما إبراهيم، في أحدث حلقات برنامج “حبر سري” الذي يعرض عبر قناة “القاهرة والناس” خلال شهر رمضان الجاري.

وكشف حبيب، خلال الحلقة الكثير من الأسرار حول حياتها الشخصية والفنية، حيث قال: “الجواز مؤسسة اجتماعية فاشلة.. ولو جه نصيبي هتجوز ولو مجاش خلاص”.

وأضاف: “شايف إن الست أهم ألف مرة من الراجل لإن هي اللي بتعمل الراجل.. وكلنا اللي عملتنا أمهاتنا وكل راجل طلع عامل إزاي هو صورة عن تربية أمه”.

تامر حبيب، هو كاتب وممثل مصري من مواليد 29 يونيو 1963 وعمره حاليًا (60 سنة)، تخرج من المعهد العالي للسينما.

بدأ تامر، مشواره الفني كممثل في منتصف التسعينيات من خلال أدوار صغيرة في أفلام: “قشر البندق، ومبروك وبلبل، وجنة الشياطين، وأحلام مسروقة”، قبل أن يتجه إلى كتابة السيناريو في عام 2003 من خلال فيلم “سهر الليالي” الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

أبرز أعماله كمؤلف: أفلام: “سهر الليالي، وحب البنات، وعن العشق والهوى، وتيمور وشفيقة، وواحد صحيح” ومسلسلات: “خاص جدًا، وشربات لوز، ونكدب لو قلنا ما بنحبش، وطريقي، وجراند أوتيل، ولا تطفئ الشمس، ولعبة النسيان”.