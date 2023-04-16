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تامر حبيب: مش ندمان على شخصية المثلي في فيلم “واحد صحيح”

أسامة محمد

حل السيناريست تامر حبيب، ضيفًا على الإعلامية أسما إبراهيم، في أحدث حلقات برنامج “حبر سري” الذي يعرض عبر قناة “القاهرة والناس” خلال شهر رمضان الجاري.

تامر حبيب: مش ندمان على شخصية المثلي في فيلم "واحد صحيح"

وكشف حبيب، خلال الحلقة الكثير من الأسرار حول حياتها الشخصية والفنية، حيث قال: “مش ندمان على شخصية المثلي في فيلم واحد صحيح”.

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وأضاف: “ده نموذج موجود في المجتمع ومفيش مشهد في الفيلم ندمان عليه”، وعن عدم رضاءه عن مسلسل “لعبة النسيان” للفنانة دينا الشربيني، قال: “كان في عز أيام الكورونا واتعرض لظروف كتير مش كويسة”.

وتابع: “في حاجات كتير كان المفروض تتعمل عشان يخرج بشكل أحسن وما حصلتش بسبب أجواء الإغلاق في العالم والنتيجة النهائية إني ما بقتش راضي عن المسلسل”.

تامر حبيب، هو كاتب وممثل مصري من مواليد 29 يونيو 1963 وعمره حاليًا (60 سنة)، تخرج من المعهد العالي للسينما.

بدأ تامر، مشواره الفني كممثل في منتصف التسعينيات من خلال أدوار صغيرة في أفلام: “قشر البندق، ومبروك وبلبل، وجنة الشياطين، وأحلام مسروقة”، قبل أن يتجه إلى كتابة السيناريو في عام 2003 من خلال فيلم “سهر الليالي” الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

أبرز أعماله كمؤلف: أفلام: “سهر الليالي، وحب البنات، وعن العشق والهوى، وتيمور وشفيقة، وواحد صحيح” ومسلسلات: “خاص جدًا، وشربات لوز، ونكدب لو قلنا ما بنحبش، وطريقي، وجراند أوتيل، ولا تطفئ الشمس، ولعبة النسيان”.

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أسامة محمد

صحفي يعمل في مجال الفن بعدد من المواقع الإلكترونية

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