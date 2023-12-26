الراحلة سعاد نصر في لقاء سابق تكشف عن مدى حب الجمهور لها وارتباطه بها.. في ذكرى ميلادها

حل علينا اليوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر ديسمبر ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سعاد نصر، والتي رحلت عن عالمنا في 5 من شهر يناير لعام 2007، عن عمر يناهز الـ 53 عاماً، حيث تُعد واحدة من أبرز فنانات جيلها، والتي تميزت عن غيرها بإطلالتها المختلفة والمبهجة خلال مشوارها الفني.

صور مجمعة للفنانة الراحلة سعاد نصر من أحد أعمالها الفنية، وصورة لها من موقع "الأسبوع"، وصورة لها من موقع "ليالي زمان"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وقامت الراحلة، بتقديم العديد من الأعمال الفنية المختلفة والهادفة، وتميزت بظهورها المُميز وطلتها الخاصة، واشتهرت بـ “ماما مايسة” بعد تقديمها لدورها بالمسلسل الشهير “يوميات ونيس”، وتعلق بها الكبير والصغير وأحبها الجمهور لدرجة كبيرة جداً.

وتحدثت الراحلة سعاد نصر، خلال لقاء تليفزيوني سابق عن علاقتها بالجمهور وارتباطه الشديد بها، إلى جانب حب زملائها لها بالوسط الفني، مشيرة: “بيقولوا عليا في الوسط الفني إني عبيطة، ولكني أنا مش بسميها عبط بقول عليها طيبة زايدة وبحب أجامل الناس بزيادة شوية، وسهل جداً إني أحب شخص وأشتغل مع كاست على حساب مستوايا الفني”.

وواصلت الراحلة: “وده بمعنى إني ممكن أقعد مع فرقة وأكون مرتاحة معاها نفسياً، ومش ممكن أفكر أسيبها وأمشي إلا لما هما اللي يمشوني، وده علشان أنا عشرية وممكن أقعد مع كاست ومكنش بقدم حاجة فنية، ولكن حابه أكون معاهم وفي وسطيهم، ولما كنت بطلع في أدوار صغيرة الجمهور كان بيقولي ملحقناش نشبع منك”.

وجديراً بالذكر، بأن الراحلة سعاد نصر شاركت بالكثير من الأعمال الفنية، والتي حققت من خلالها نجاحاً جماهيرياً كبير بمصر والوطن العربي، ومن أبرز أعمالها السينمائية “الحياة منتهى اللذة، وعلي سبايسي، وصايع بحر، وإسكندرية نيويورك”، وأما أعمالها الدرامية قدمت مسلسل “أحلام عادية” بجانب الفنانة يسرا.

وشارك الفنانة بطولة “أحلام عادية”، مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “يسرا، وخالد صالح، وعايدة رياض، ومحمود عبدالغني، وميرنا المهندس، وإنعام سالوسة، وخالد زكي، وهادي خفاجة، وخالد محمود”، وغيرهم، والعمل تأليف محمد أشرف القرشي وإخراج مجدي أبو عميرة.