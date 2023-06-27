شيري عادل: جوزي واقف في ضهري وبيدفعني لقدام

تحدثت الفنانة شيري عادل، عن زوجها الفنان طارق صبري، وفكرة زواج المرأة لرجل من نفس مجال الذي تعمل به.

حيث قالت في تصريحات صحفية أدلت بها منذ ساعات قليلة: “ممكن يبقوا اتنين من نفس المجال متجوزين بس ما بيشجعوش بعض.. بس ده عكس حالتي أنا وطارق.. هو بيساعدني وبيشجعني جدًا وواقف في ضهري على طول وعايزني أبقى أحسن طول الوقت”.

وأضافت: “الحكاية دي مبهرة بالنسبة لي.. لإنه دايمًا مهتم إنه يشوفني أحسن وعشان أنا مترددة شوية في اختيار أعمالي هو اللي بيقنعني بالشغل وبيقولي قدمي حاجة للناس”.

وأعربت شيري، عن سعادتها بتعليقات الجمهور حول خبر زواجها من الفنان طارق صبري، قائلة: “التفاعل اللي حصل وقت جوازي ومباركات الجمهور ليا ع السوشيال ميديا كان أجمل حاجة حصلتي في الوقت ده”.

وتابعت: “إحنا ما عملناش فرح فحسيت إن فرحتي جت من تعليقاتهم.. فرحت بيها جدًا وده كان تأثيره حلو جدًا عليا وقت جوازي من طارق صبري.. والحكاية دي عمري ما هنساها أبدًا”.

الجدير بالذكر أن الفنانة شيري عادل، تصوير حاليًا فيلمها الجديد “أصل الحكاية” الذي تتعاون فيه مع المؤلف والمخرج محمد أمين.

وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته كلًا من: خالد الصاوي، وهالة فاخر، ومحمد ثروت، وكريم عفيفي، ومحمود حافظ، وحمزة العيلي، وعلاء مرسي، وإيمان السيد، ومحمد محمود، وعابد عناني، ويوسف عثمان.