“بعد زواج الأخيرة من عمرو دياب”.. شيرين رضا عن علاقتها بـ دينا الشربيني: «الراجل عمره ما يأثر على أي علاقة»

كشفت الفنانة الجميلة شيرين رضا، سبب ابتعادها عن العلاقات العاطفية حالياً، وعلقت مازحة: “أنا بعيدة عن الحب لأني مش لاقية حد أحبه”، كما تحدثت عن علاقتها بالفنانة دينا الشربيني والصداقة التي تربطهما، وأيضاً تعاونهما معاً بحكاية “لو بعد حين” ضمن مسلسل “حدث بالفعل”، وذلك بعد زواج دينا من المطرب عمرو دياب.

صور مجمعة للفنانة شيرين رضا من موقع "et بالعربي"، وصورة لها من موقع "الشروق"، وصورة للفنانة دينا الشربيني من مسلسل "المشوار"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكدت الفنانة خلال تصريحات تليفزيونية، على هامش افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورتة الثالثة، والمُقام حالياً في جدة بالمملكة العربية السعودية، وأشارت بأنها تربطها بالفنانة دينا الشربيني علاقة صداقة قوية، على الرغم من زواج الأخيرة بالفنان عمرو دياب الذي كان مُتزوج من شيرين من قبل، وأوضحت بأن الرجل لا يمكن أن يُؤثر على علاقتها بأي شخص آخر مهما حدث.

وعلقت شيرين: “الفنانة دينا الشربيني صديقتي من زمان أوي، وصعب جداً إني أخسرها بسهولة، والراجل مهما كان عمره ما يأثر على علاقتي بيها أو بأي شخص آخر”.

وجديراً بالذكر، بأن مسلسل “حدث بالفعل” شهد حكاية جديدة بعنوان “لو بعد حين”، ويُعد هذا التعاون الأول بين شيرين رضا ودينا الشربيني، وقام ببطولة العمل مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “بسنت حاتم، وإسلام حافظ، ولبنى ونس، وعابد عناني”، وغيرهم، والعمل إنتاج مصري إماراتي مشترك، وتأليف فادي النجار وإخراج هشام الرشيدي، والحكاية مكونة من 3 حلقات مستوحاه من الحياة الواقعية.

ومسلسل “حدث بالفعل”، يتكون من مجموعة من الحلقات المنفصلة، وكل حكاية مكونة من 3 حلقات، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول العديد من الأمراض النفسية وتأثيرها على حياة الأفراد المصابين بها وعلى الأشخاص المُحيطين بهم، والعمل مكون من عدة حكايات أبرزها “ريش أبيض، وتحت الحزام، وقرض شخصي، ولو بعد حين”.