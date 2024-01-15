“بخاف منه ومش بحبه”.. حينما تحدث الراحل سمير غانم عن الموت.. في ذكرى ميلاده

حل علينا اليوم ذكرى ميلاد نجم الكوميديا والضحك الفنان الراحل سمير غانم، والذي يوافق 15 من شهر يناير، حيث تخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، وهناك قابل “جورج سيدهم، والضيف أحمد” وكون معهم فرقة “ثلاثي أضواء المدينة”، وإستطاع خلال فترة قصيرة أن يكتب اسمه بحروف من ذهب وسط مجموعة كبيرة من نجوم جيله.

صور مجمعة للفنان الراحل سمير غانم من موقع "العربية"، وصورة له من موقع "في الفن"، وصورة له من موقع "البيان"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وعلى الرغم من أن هذا الشخص ملأ حياتنا كلها بالضحك والهزار، إلا أنه كان يخاف من الموت كثيراً وكان دائماً ما يتجنب الحديث عنه، وبالرغم من سنه الكبير إلا أنه كان يخشى الموت كثيراً ويراه شبحاً من الممكن أن يقوم بمهاجمتة في أي وقت.

وأكد الراحل سمير غانم، في لقاء تليفزيوني نادر له حينما سؤل عن الموت، قائلاً وهو مُتأثراً: “الموت أكتر حاجة مش بحبها، وبجد بخاف منه أوي.. إحنا بنكبر، وممكن من حوالي 10 أو 15 سنة مكنتش بفكر فيه خالص، ولكن دلوقتي وبعد ما كبرت بقيت بفكر فيه طول الوقت، وعلى طول بخاف منه أوي”.

ورغم أن الراحل سمير غانم، كان يخاف من الموت كثيراً إلا أنه رحل مُصاباً بـ مرض نادر وتحديداً “الفطر الأسود”، والذي أُصيب به فور إصابته بـ فيروس “كورونا”، وبعد مرور عدة شهور تدهورت حالته الصحية بعد أن هاجمه المرض بشراسة، حتى فاضت روحه إلى بارئها في 20 من شهر مايو لعام 2021، عن عمر يناهز الـ 84 عاماً.

وجديراً بالذكر، بأن الفنان الراحل سمير غانم قدم خلال مسيرته الفنية مجموعة مُتنوعة من الأعمال الفنية، والتي إختلفت ما بين التليفزيون والمسرح والسينما، وكان من أبرز ما قدمه “المتزوجون، وفطوطة، والرجل الذي عطس، والبنت الحلوة الكذابة، وأميرة حبي أنا، وخلي بالك من زوزو”، وغيرها الكثير من الأعمال الفنية التي ستظل عالقة في أذهان الجمهور على مر العصور.