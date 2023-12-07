“بعد إعلان زواجه من المعتزلة حنان”.. سامح الصريطي رداً على منتقديه: «أي شخص عاوز يركب التريند ويقول إني اتجوزتها في السر ربنا هيحاسبه ومش هسيبه»

كشف الفنان المعروف سامح الصريطي، حقيقة زواجه من المطربة المعتزلة حنان، وأشار بأنه لم يتزوجها سراً وتكتم على الخبر حتى يتم الإعلان عنه في الوقت المناسب، وأنه في غاية السعادة بسب زواجه منها برغم فارق السن الكبير بينهما.

صور مجمعة للفنان سامح الصريطي من موقع "في الفن"، وصورة للمطربة المعتزلة حنان من بوابة "أخبار اليوم"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكد الفنان، خلال تصريحات خاصة مع “مصراوي” بأن كل ما تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية، عبر مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية بخصوص زواجه سراً ليس له أي أساس من الصحة.

وعلق الصريطي: “خبر زواجي من حنان صحيح، ولكن أي إنسان هيقول إن الزواج كان سراً ربنا هو اللي هيحاسبه، وكل شخص عاوز يركب التريند أو يكتب كلام مش صحيح حسابه عند ربنا وأنا مش ممكن أسيبه”.

وواصل الفنان: “أنا معمتلش حاجة في السر، وكل اللي عملته إني مش بحب خالص أتكلم عن حياتي الشخصية، وده لأنها بكل بساطة حياتي الشخصية وبحب أحتفظ بيها لنفسي وبس، وحابب أعيشها في هدوء تام بعيداً عن الأضواء والإعلام والشهرة، ولو في حد عاوز يسألني ياريت يكون عن شغلي وبس.. لكن حياتي الشخصية ياريت بلاش”.

وأنهى الفنان حديثه: “إحنا اتجوزنا في رمضان اللي فات، ومكنتش حابب إننا نعلن ده إلا في الوقت المناسب، وأنا شايف إني الجواز مش عيب طالما قدام ربنا، وأنا إتجوزت حنان على موقفها الحالي ومليش علاقة نهائي بإعتزالها، ومش ممكن اتدخل في قراراتها مهما حصل”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنان سامح الصريطي قد تزوج في بداية مسيرته الفنية من الفنانة نادية فهمي، وأنجب منها ابنتيه “ابتهال، وآية”، وفي عام 2019 رحلت زوجته عن الحياة بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز الـ 69 عاماً.