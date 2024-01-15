“على الرغم من مرور نحو 54 عاماً على عرضه”.. خطأ فادح لـ الراحلة سعاد حسني في فيلم “صغيرة على الحب”

يُعد الفيلم الشهير “صغيرة على الحب”، واحداً من أشهر الأعمال الفنية التي قدمتها الفنانة الراحلة سعاد حسني خلال مشوارها الفني، ويُعد علامة من علامات السينما المصرية، وواحداً من أبرز الأعمال الفنية التي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضه عام 1966 وحتى يومنا هذا.

صور مجمعة للفنانة الراحلة سعاد حسني والفنان نور الدمرداش من فيلم "صغيرة على الحب"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

ويضم الفيلم، مجموعة من عمالقة الفن في الزمن الجميل، وبالرغم من النجاح الكبير الذي حققه العمل وقت عرضه منذ نحو 54 عاماً، إلا أنه لم يخلو من بعض الأخطاء الساذجة والهفوات التي قد تُفقد الجمهور والمشاهد المتعة المطلوبة.

ويكمن هذا الخطأ، بأحد مشاهد الراحلة سعاد حسني التي تظهر في لقطة وملابسها مبتلة تماماً، حينما قام الفنان نور الدمرداش بإلقاء المياة عليها حينما كانت ترن جرس الباب إعتقاداً منه بأنها أحد الأطفال الذين يقومون بمضايقته، ولكن بعد دخولها إلى الشقة مباشرة وبنفس المشهد نجد أن ملابسها كانت مجففة تماماً ولم يظهر عليها أي مياة.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة الراحلة سعاد حسني شاركت ببطولة الفيلم الشهير “صغيرة على الحب”، والذي تم عرضه عام 1966، وحققت نجاحاً كبيراً خلال العمل، وشاركها البطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “رشدي أباظة، ونور الدمرداش، وسمير غانم، ونادية الجندي، وزينب صدقي، وعدلي كاشف، وسيف الله المختار، وأمال شريف”، وغيرهم، والعمل تأليف إدلر جونسون وإخراج نيازي مصطفى.

وتدور أحداث “صغيرة على الحب”، في إطار كوميدي حول “كمال” مخرج تليفزيوني مشهور، يقوم بالبحث عن طفلة صغيرة لكي تقوم ببطولة استعراضه الجديد، ويقرر الإعلان عن عمل مسابقة لإختيار هذه الطفلة كبطلة لهذا الإستعراض، وعلى الفور تقرر “سميحة” التنكر في زي طفلة دون علم أسرتها وخطيبها، وبالفعل تنجح في إجتياز هذا الإختبار، ولكنها تقع في العديد من المواقف الكوميدية المحرجة بسبب تنكرها في زي طفلة، وبعدها تتوالى أحداث العمل.