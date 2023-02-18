ريهام عبد الغفور ترفض تقديم السيرة الذاتية لفاتن حمامة: ما بعرفش أقلد

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور، عن موقفها بشأن تقديم السيرة الذاتية لسيدة الشاشة العربية الفنانة الراحلة فاتن حمامة، في عمل درامي.

وأعلنت ريهام، خلال لقائها ببرنامج “The Insider” الذي تقدمه الإعلامية رندة جبر، عن رفضها لتقديم السيرة الذاتية للفنانة الراحلة بالرغم من الشبه الكبير بينهما.

حيث قالت ريهام: “السيدة فاتن حمامة على راسي طبعًا ده شرف كبير ليا.. أنا عملت ضيفة شرف مرة في مسلسل (العندليب) كنت عاملة دورها.. لكن أنا بشكل عام ما بحبش أعمل شخصيات سيرة ذاتية لإني بخاف لإني ما بعرفش أقلد”.

وأضافت: “بحس إن لما بيبقى حد معروف إنك تعمليه لازم يبقى عندك موهبة التقليد ده شوية عشان تعرفي تعملي لغة الجسد بتاعتها عشان الناس بتبقى عارفاه فبتبقى عايزة تشوفه زي ما هي عارفاه.. فأنا معنديش للأسف الموهبة بتاعت التقليد دي خالص فأنا بخاف أعمل أي سيرة ذاتية عامة يعني”.

ويعرض للفنانة ريهام عبد الغفور، حاليًا مسلسل “الأصلي” عبر قناتي “dmc”، و”dmc drama” بالإضافة إلى منصة “watch it”، ويشاكها بطولته كلًا من: منال سلامة، وإيهاب فهمي، وإيناس كامل، وشروق إبراهيم، ويوسف عثمان، وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وإٍسلام جمال، وأشرف زكي، وأحمد الشامي، وحمزة العيلي، وأحمد كشك، وفتوح أحمد، من تأليف: أمين جمال، وإخراج: أحمد حسن.