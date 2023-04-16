رفع حد تغطية الأسنان وإلغاء رسوم التعاقدات الطبية للصحفيين

بعد موافقة مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الأخير، لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين في مصر تُعلن عن رفع حد التغطية لعلاج الأسنان للمشتركين في مشروع العلاج من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه سنويًّا للعضو، بحد أقصى 4500 جنيه للأسرة.

وأوضح محمد الجارحي، عضو مجلس النقابة والمشرف على مشروع العلاج، أن زيادة الحد الأقصى لعلاج الأسنان جاءت بسبب رصد شكاوى السادة الصحفيين من ارتفاع تكلفة علاج الأسنان، وأن هذه الزيادة تأتي في إطار سعي اللجنة لتحسين خدمات العلاج المقدمة للصحفيين وأسرهم.

وأشار الجارحي إلى أن اللجنة تعمل على تحسين الخدمات العلاجية للصحفيين وربط دعمها بارتفاع التكلفة، وأن هذه الزيادة في حد التغطية للعلاج ستتبعها خطوات أخرى لتحسين الخدمات العلاجية.

وأضاف الجارحي:

“من ضمن القرارات العاجلة التي تم إنجازها الفترة الأخيرة إلغاء الرسوم التي تم فرضها في وقت سابق على الأطباء والجهات العلاجية المختلفة من مستشفيات ومراكز أشعة وتحاليل وأسنان وعلاج طبيعي، لتجديد التعاقدات القديمة أو إبرام تعاقدات جديدة مع مشروع العلاج، وهو ما تسبب في إلغاء الكثير من التعاقدات، لدينا خطة حاليًّا لإعادة العقود الملغاة وتوسيع شبكة التعاقدات”

وأشار الجارحي إلى أن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية تستقبل طلبات الانضمام إليها وفق الآلية التي وضعها السكرتير العام للانضمام عبر واتساب والبريد الإلكتروني، كما أتاحت اللجنة إمكانية تقديم طلب إلكتروني، وينتهي موعد التقديم يوم الأربعاء 19 أبريل.

وكانت اللجنة قد طرحت منذ أيام قليلة استطلاعًا شاملًا لرأي الصحفيين في تطوير مشروع العلاج لهم ولأسرهم، شارك فيه أكثر من 750 صحفيًّا خلال الساعات الأولى من بدء الإعلان عنه.

حيث يعد مشروع العلاج الذي يديره نقابة الصحفيين في مصر واحدًا من أهم المشاريع الاجتماعية والصحية التي تقدمها النقابة لأعضائها وأسرهم.

ويهدف هذا المشروع إلى توفير خدمات العلاج والرعاية الصحية للصحفيين وأسرهم بتكلفة معقولة.

وتعمل لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية على تطوير هذا المشروع وتحسين خدماته بشكل مستمر، وتسعى جاهدة لتلبية احتياجات الصحفيين وأسرهم في العلاج والرعاية الصحية.

ويشكل علاج الأسنان جزءًا مهمًا من خدمات العلاج التي يقدمها مشروع العلاج للصحفيين وأسرهم، وهو ما دفع لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية لرفع حد التغطية لعلاج الأسنان للمشتركين في المشروع، وذلك لتلبية احتياجاتهم وتخفيف العبء المالي عنهم.

وتأتي زيادة حد التغطية لعلاج الأسنان في إطار سعي اللجنة لتحسين خدمات العلاج المقدمة للصحفيين وأسرهم، وذلك بعد رصد شكاوى من بعض الصحفيين بسبب ارتفاع تكلفة علاج الأسنان.

وتهدف هذه الزيادة إلى توفير الرعاية الصحية اللازمة للصحفيين وأسرهم وتخفيف العبء المالي عنهم.

وتعد إلغاء الرسوم التي كانت تفرضها الجهات العلاجية المختلفة في مشروع العلاج إحدى القرارات العاجلة التي تم إنجازها خلال الفترة الأخيرة، وتهدف هذه الخطوة إلى تجديد التعاقدات القديمة أو إبرام تعاقدات جديدة مع المشروع، وذلك لتحسين خدمات العلاج المقدمة للصحفيين وأسرهم.

وتؤكد لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية في نقابة الصحفيين في مصر على استمرارها في تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية للصحفيين وأسرهم، وتعمل على تطوير هذه الخدمات وتحسينها بشكل مستمر، وذلك لتلبية احتياجاتهم وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

مراجعة وتنسيق: أحمد كشك