رضوى الشربيني تنفي خبر زواجها: ماليش إلا الستات

نفت الإعلامية رضوى الشربيني، مقدمة برنامج “هي وبس” الذي يعرض عبر قناة “cbc sofra” الأنباء التي انتشرت في الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زواجها.

ونشرت رضوى، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” صورة لها، وعلقت عليها قائلة: “بعد كل طلبات الخطوبات والجوازات دي.. أنا ماليش إلا الستات”.

الجدير بالذكر أن رواد السوشيال ميديا تداولوا مساء أول أمس الخميس الموافق 16 فبراير الجاري، وبالتزامن مع احتفالات عيد الحب، أنباء زواج الإعلامية رضوى الشربيني، لتنهال عليها المباركات من جمهورها وأصدقائها.

رضوى الشربيني، هي إعلامية مصرية من مواليد 30 سبتمبر 1981، وعمرها حاليًا (42 سنة) اشتهرت بآرائها التي جعلت منها نموذجًا للمرأة المتحررة القوية، وأصبحت أحد اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي في السنوات القليلة الماضية.

قدمت رضوى، العديد من البرامج التليفزيونية عبر قنوات المحور والحياة والتليفزيون المصري وشبكة تليفزيون العرب ART، إلا أنها اكتسبت شهرة واسعة عن طريق برنامجها الشهير “هي وبس” الذي بثت أولى حلقات في فبراير 2017، ومستمرة في تقديمه حتى الآن.