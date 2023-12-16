“أعظم إنجازاتي وأحلى حاجة في حياتي”.. رضوى الشربيني تحتفل بـ عيد ميلاد ابنتها.. الجمهور يُعلق: «معلش يا أستاذة هو الإنجاز إني أخلف وأجيب عيال.. ما القطط والكلاب بتعمل كده.. فين بقا الإنجاز؟»

قامت الإعلامية الجميلة رضوى الشربيني، بنشر مجموعة من الصور لها برفقة ابنتها، وذلك إحتفالاً بعيد ميلاد ابنتها أمس، وأشارت بأنها تتمنى لها الخير والتوفيق والنجاح في حياتها.

صور مجمعة للإعلامية رضوى الشربيني من برنامجها "هى وبس"، وصورة لها مع ابنتها من حسابها الرسمي على "انستجرام"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وظهرت الإعلامية، بالصور التي نشرتها لها مع ابنتها خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، مرتدية بنطلون وبلوزة باللون الأسود ويوجد على رأسها نظارة وشعرها منسدل على كتفها، وتحتضن ابنتها التي ظهر بنفس الإطلالة.

وعلقت رضوى: “كل سنة وإنتي طيبة يا أعظم إنجازاتي وأجمل حاجة في حياتي.. تعيشي وتكبري وتنجحي وتوصلي لكل حاجة حلوة بتتمنيها، ويارب تحققي كل اللي نفسك فيه، وأنا هكون دايماً جنبك وفي ضهرك، وأنا بجد فخورة بيكي يا روح وقلب ماما.. ربنا يحميكي ويحفظك من كل شر انتي وأختك.. بحبك أوي يا بنتي”.

وعلى الفور، انهالت التعليقات على الإعلامية وابنتها والتي كانت أغلبها إعجاب وحب، حيث علق مُتابع: “كل سنة وإنتي طيبة وعقبال ميت سنة حلوة زيك”، وقال ثان: “اللي مُتفق معايا إن رضوى الشربيني أجمل ست في مصر كلها يدوس لايك”، وعلى الجانب الآخر قال مُتابع: “معلش يا أستاذة رضوى هو الإنجاز إني أخلف وأجيب عيال.. ما القطط والكلاب بتعمل كده.. فين بقا الإنجاز؟”.

وجديراً بالذكر، بأن الإعلامية رضوى الشربيني احتفلت بعيد ميلادها في شهر سبتمبر الماضي، وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين، حيث ظهرت الإعلامية بإطلالة كاجوال أظهرت مدى جمالها وكأنها فتاة صغيرة بالعشرينات، واعتمدت في استايل شعرها على الضفائر، الأمر الذي جعلها تظهر أكثر حيوية.

وكانت الإعلامية رضوى، حريصة على وجود بعض صورها الخاصة من برنامجها الشهير “هى وبس”، والمُذاع عبر شاشة “cbc سفرة”، والتي حققت من خلاله نجاحاً جماهيرياً كبيرا على مدار العديد من المواسم.