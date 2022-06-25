سعر الريال القطري اليوم السبت 25 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري

واصل سعر الريال القطري اليوم السبت الموافق 25 يونيو 2022 استقراره أمام الجنيه المصري، مسجلًا نفس أسعار صرف ختام تعاملات أول أمس الخميس؛ نظرًا لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

ويعتبر الريال القطري والذي بدأ استخدامه بعد أن توقف استخدام الروبية الخليجية، من أبرز العملات الثابتة أمام الدولار الأمريكي منذ أكثر من 40 عامًا، حيث يرتبط بسعر ثابت منذ عام 1980 والذي يقدر بـ 3.64 ريال قطري للدولار الواحد.

وفيما يلي نستعرض سعر الريال القطري اليوم مقابل الجنيه المصري:

البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الريال القطري اليوم في البنك الأهلي المصري 5.11 للبيع، و4.78 للشراء.

بنك مصر:

سجل سعر الريال القطري اليوم في بنك مصر 5.11 للبيع، و4.75 للشراء.

بنك الإسكندرية:

سجل سعر الريال القطري اليوم في بنك الإسكندرية 5.05 للبيع، و4.67 للشراء.

كريدي أجريكول مصر:

سجل سعر الريال القطري اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر 4.94 للبيع، و4.61 للشراء.

بنك عوده -Audi:



سجل سعر الريال القطري اليوم في بنك عوده 4.20 للبيع، و4.13 للشراء.

بنك EGBANK:



سجل سعر الريال القطري اليوم في بنك إيجي بنك 5.09 للبيع، و4.75 للشراء.