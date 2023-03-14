رئيس الوزراء يوافق على قرارات هامة أبرزها مواعيد إغلاق المحال التجارية في رمضان واتفافية الأمان النووي

شهد اليوم اجتماع رئاسة الوزراء رقم 233 موافقة الدكتور مصطفى مدبولي على عدد من القرارات ومن أهمها مواعيد غلق المحال والمولات التجارية خلال شهر رمضان وتوضيح لإجازة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى الموافقة على اعتماد بعض الاتفاقيات التي تخص الطاقة النووية.

مواعيد تشغيل المحال التجارية

وافق د. مصطفى مدبولي على مشروع قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة فيما يخص مواعيد عملها خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك لعام 1444 هـ، وقد نص القرار على أن تكون مواعيد إغلاق المحال التجارية والمطاعم والبازرات والكافيهات يوميًا الساعة الثانية صباحًا مع إمكانية استمرار خدمة “توصيل الطلبات للمنازل على مدار الـ 24 ساعة.

كذلك فيما يخص الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية أن تلتزم بغلق المحال يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات والوقود والمرتبطة بخدمات المواطنين العاجلة، كما نص القرار على ألا تخضع محال البقالة والسوبر ماركت والأفران والمخابز إلى المواعيد السابقة مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل أسواق الجملة والصيدليات ومحال بيع الخضروات والفواكه ومحلات الدواجن.

على ذلك فيبدأ العمل فهذه المواعيد بدءًا من يوم الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من شهر مارس الجاري لعام 2023م وحتى نهاية عيد الفطر المبارك، ووجه د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة استكمال الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا القرار.

اتفاق منحة المساعدة الفنية لمترو القاهرة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يخص أول تعديل لاتفاق منحة المساعدة الفنية للخط الأول لمترو الأنفاق في القاهرة بشأن زيادة المنحة الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين في البنك الأوروبي؛ وذلك لإعادة التنمية والإعمار بمبلغ 351 ألف يورو ويصبح إجمالي قيمتها 3 ملايين و356 ألف يورو.

كما تهدف هذه المنحة إلى تحسين عدد من الممارسات خاصة ما يتعلق ببرنامج إدارة السلامة والأصول وتطوير الشركات ودعم تنفيذ خطة العمل الاجتماعية والبيئية.

مشروع الخطابات المتبادلة بين مصر واليابان

وافق رئيس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالخطابات المتبادلة بين كل من حكومتي مصر واليابان، فهذا المشروع خاص بالتمويل المُقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولي (الجايكا)؛ من أجل دعم برنامج التغطية الصحية على مستوى جمهورية مصر العربية، ويأتي هذا التمويل في إطار تقوية وتعزيز علاقات الصداقة فيما بين الدولتين وتعزيز التعاون الاقتصادي ودعم جهود التنمية في مصر.

اتفاقية الأمان النووي

وافق “مدبولي” على مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يخص اتفاقية الأمان النووي؛ فهي معاهدة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث تنظم قواعد ومعايير الأمان داخل محطات الطاقة النووية في الدول التي تكون طرق لهذه الاتفاقية؛ وذلك بهدف بلوغ أعلى مستويات من الأمان النووي على نطاق العالم من خلال اتخاذ التدابير الوطنية والتعاون الدولي.

اتفاقية بازل

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يخص الاتفاق الإطاري بين مصر وأمانة اتفاقية “بازل” وذلك فيما يخص التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها بشكل آمن، فيما يخص المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع للاتفاقية، فتأتي بهدف تعزيز دور مصر كدولة رائدة وسابقة للدول العربية في هذا المجال حيث يعمل المركز الإقليمي للتدريب على مساعدة الدول الأطراف في اتفاقية بازل من خلال بناء المشورة والقدرات في مجال إدارة سليمة من الناحية البيئية للنفايات الخطرة مما يحقق أهداف الاتفاقية.

تخصيص 10 أفدنة لإقامة محطة صرف صحي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتخصيص مساحة 10 أفدنة من الأراضي المملوكة للدولة ناحية مركز ومدينة الواسطى في محافظة بني سويف؛ وذلك من أجل إقامة محطة معالجة للصرف الصحي عليها والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

مشروعات وزارتي الإسكان والنقل

اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية التي تم انعقادها في التاسع من مارس الجاري لعام 2023 فيما يتعلق بالإسناد إلى الأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ بهدف استكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم صرفها لما يقارب 35 مشروعًا تابع لوزارتي النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ ولكن مع مراعاة أن تكون الجهات المطلوبة مسئولة عن تناسب الأسعار للمواطنين.

الموافقة على مشروعات “حياة كريمة”

قام رئيس الوزراء باعتماد الموافقات التي أصدرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الخاصة بالطلبات التي تم تقديمها من قِبل المحافظين فيما يتعلق بإقامة عدد من المشروعات ذات النفع العام والتي منها المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بإجمالي 144 مشروعًا داخل 19 محافظة، ومن أهم المشروعات التي من المقرر إقامتها:

مشروعات محطات معالجة صرف صحي.

محطات معالجة مخلفات صلبة لتحويلها إلى طاقة كهربائية.

مجمع خدمات حكومية.

سوق نموذجية لتداول الماشية.

وحدة إنقاذ نهري.

مركز للأمومة والطفولة.

مستشفى تأمين صحى شامل.

نقاط إطفاء.

نقطة شرطة.

مكاتب بريد.

وحدات صحية.

مسجد.

كنيسة.

مراكز شباب.

مدارس.

معاهد أزهرية.

مشروعات سكنية وخدمية، وغير ذلك من المشروعات.

تعاقد مراكز الشباب بالبنوك المصرية

وافق د. مدبولي على تعاقد بعض مراكز الشباب داخل محافظات مصر مع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر؛ للترخيص بالانتفاع ببعض المنشآت والمرافق والمساحات داخل هذه المراكز وإنشاء عدد 6 فروع للبنكين داخلها، كما وافق على تعاقد وزارة الشباب والرياضة مع بنك مصر؛ للترخيص للانتفاع بمبنى تابع لمجمع صالات حسن مصطفى الواقع في مدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة.

كذلك أشار إلى أن هذه الموافقات تأتي في إطار تفعيل الإدارة الاقتصادية لمراكز الشباب واستثمار مرافقها وإمكاناتها ومنشآتها بشكل مثالي، بالإضافة إلى إيجاد بدائل مناسبة للتخفيف عن الموازنة العامة للوزارة، ومن ثم تصبح هذه المراكز قادرة على تحقيق أهدافها وأفضل الخدمات الرياضية والشبابية.