رئاسة الوزراء تناقش فرص التعاون مع الدنمارك ود. مدبولي: نقدر تضحيات القوات المسلحة والشرطة

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعه اليوم مع الوزراء المعنيين بضرورة متابعة توفير السلع الغذائية والتنسيق مع المحافظين للتأكد من ضبط الأسواق مع حلول شهر رمضان المبارك، وأكد خلال الاجتماع على أن التضحيات التي قدمها أبطال القوات المسلحة والشرطة ستظل راسخة في ذهن وضمير ووجدان كل مصري.

اجتماع مجلس الوزراء اليوم

استهل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعه اليوم مع الوزراء بالإشارة إلى يوم الشهيد الذي تم الاحتفال به قبل أيام بتشريف رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وأشاد بالرسائل الهامة التي قد ذُكرت في كلمة السيد الرئيس خلال الاحتفالية والتي تطرقت إلى فترات عصيبة مرت بها مصر مما يوضح حجم الإنجاز التي قامت به الدولة وإداراتها وكل من فيها ليصل إلى النجاح الموجود على أرض الواقع مقارنة بصعوبة التحديات التي قابلتهم فيما سبق.

في إطار ذلك فقد تقدم رئيس الوزراء بخالص شكره إلى أبطال القوات المسلحة والشرطة وقد أعرب عن تقديره لهم ولما يقدمونه من مجهودات ضخمة في خدمة وحماية المواطنين والوطن، بالإضافة إلى أن تضحياتهم الغالية ستظل محفورة وراسخة في ذهن المصريين.

التعاون بين مصر والدنمارك

تطرق “مدبولي” إلى نتائج زيارة رئيسة وزراء الدنمارك السيدة ميتا فريدريسكن داخل مصر ولقاءها مع رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهد اللقاء بحث الكثير من المجالات التي تزيد فرص التعاون بين كلا الدولتين في قطاعات تمثل أولوية لكليهما، كما تناول “مدبولي” نتائج لقائه مع نظيرته الدنماركية وأوضح أن فريدريسكن تؤكد أن دولتها تطلع إلى تعزيز التعاون مع مصر في مجالات مختلفة ومتعددة وفي مقدمتها هو ملف الطاقة والاقتصاد الأخضر واللوجستيات والنقل البحري.

مدبولي يوجه بمتابعة السلع الغذائية في رمضان

كذلك فقد أشار الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة متابعة الوزراء المعنيين لتوافر السلع الغذائية بشكل مستمر مع حلول شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق مع المحافظين مما يساعد في تطبيق الآليات اللازمة داخل الأسواق للتمكن من ضبطها، كما أكد على ضرورة التأكد من توافر المنتجات البترولية المختلفة مما يساعد في توفير احتياجات المواطنين على مستوى المحافظات.