سعر الجنيه الاسترليني اليوم السبت 21 مايو 2022 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الجنيه الاسترليني اليوم السبت الموافق 21 مايو 2022 أمام الجنيه المصري على نفس أسعار ختام تعاملات أول أمس الخميس؛ نظرًا لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

وفيما يلي نستعرض سعر الجنيه الاسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري:

البنك الأهلي الكويتي ABK:

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي الكويتي 22.69 للبيع، و22.45 للشراء.

البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري 22.67 للبيع، و22.49 للشراء.

البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي 22.69 للبيع، و22.50 للشراء.

بنك مصر:

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك مصر 22.67 للبيع، و22.49 للشراء.

بنك EGBANK:



سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك إيجي بنك 22.69 للبيع، و22.48 للشراء.

بنك الاسكندرية Alex Bank:



سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك الاسكندرية 22.69 للبيع، و22.47 للشراء.

البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 22.69 للبيع، و22.47 للشراء.

بنك القاهرة:



سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك القاهرة 22.94 للبيع، و22.65 للشراء.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB:



سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 22.69 للبيع، و22.49 للشراء.

بنك HSBC:



سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك إتش إس بي سي 23.69 للبيع، و23.40 للشراء.