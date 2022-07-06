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الإعدام شنقًا لقاتل نيرة أشرف

أسامة مقلد

قضت محكمة جنايات المنصورة صباح اليوم الأربعاء الموافق 6 يوليو 2022 بالإعدام شنقًا للمتهم محمد عادل، قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة.

الإعدام شنقًا لقاتل نيرة أشرف

جاء ذلك بعد قرار المحكمة بإحالة أوراق محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة القتل العمد.

وأمر النائب العام بإحالة المتهم محمد عادل، إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل الفتاة نيرة أشرف، الطالبة بكلية الآداب جامعة المنصورة، عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وقام بتتبعها حتى وصلت إلى بوابة الجامعة، وأشهر سلاحه الأبيض في وجهها وطعنها عدة طعنات في صدرها ورقبتها قاصدًا إزهاق روحها.

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وكانت مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية قد شهدت يوم الاثنين الموافق 20 يونيو الماضي جريمة بشعة هزت الرأي العام حيث قام طالب الفرقة الثالثة بكلية الآداب بقتل زميلته ذبحًا أمام أعين الجميع لرفضها الزواج منه.

عقدت جلسة النطق بالحكم اليوم برئاسة رئيس محكمة جنايات المنصورة المستشار بهاء الدين المري، وعضوية كلًا من المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية: محمد جمال، ومحمود عبد الرازق.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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