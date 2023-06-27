أثار رجل الأعمال نجيب ساويرس، جدلًا واسعًا بسبب التصريحات التي أدلى بها بشأن مهرجان الجونة السينمائي.

حيث قال في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن”، الذي يعرض عبر قناة “الحدث اليوم” عن أسباب توقف المهرجان: “كان فيه نقد إعلامي غير مبرر”.

وأضاف: “ما ينفعش أبقى بعمل خير ويشتموني.. سابوا السياحة كسبت قد إيه من المهرجان وسابوا الأفلام اللي اتعرضت والشخصيات العالمية اللي حضرتك ومسكوا في فساتين الفنانات”.

وتابع: “أنا شايف إن دي هيافة.. ده غير إن فيه تأشيرات خاصة بشخصيات عالمية ما كانتش بتخلص ودي من الأسباب اللي خلت المهرجان يقف”.

وعن سبب عودة المهرجان هذا العام، قال رجل الأعمال نجيب ساويرس: “رجعت مهرجان الجونة عشان حسيت إن الناس عايزة فرح”.

الجدير بالذكر أن إدارة المهرجان أعلنت منذ أيام قليلة تولي المنتجة ماريان خوري، منصب المدير الفني للمهرجان في دورته السادسة المقرر أن تنطلق في الفترة ما بين 13 حتى 20 أكتوبر 2023.

مهرجان الجونة السينمائي هو مهرجان فني يعقد في مدينة الجونة بالبحر الأحمر بشكل سنوي منذ عام 2017.

وتم تأجيل الدورة السادسة من المهرجان، والتي كانت من المقرر إقامتها العام الماضي لأجل غير مسمى؛ نظرًا للانتقادات التي تعرضت لها إدارة المهرجان بسبب ارتداء بعض الفنانات فساتين غير لائقة في الدورات السابقة، قبل أن تعلن إدارة المهرجان عودته هذا العام.