ندى الكامل: اللي بيعكنن عليا آخره عندي سنة وأقلب

ردت ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، على أسئلة متاعيها عبر خاصية “ask” الملحقة بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ووجه أحد المتابعين سؤالًا لها بشأن الطريقة التي تتعامل بها مع الشخصيات التوكسيك، لترد عليه ندى الكامل، قائلة: “توكسيك إيه؟! أنا اللي بيطول معايا أو بيضايقني بسيبه.. عندي ثوابت.. واللي بيعكنن عليا آخره عندي سنة وأقلب.. مفيش وقت للتوكسيك عشان الديتوكس غالي عليهم”.

وكانت ندى الكامل، قد أعلنت انفصالها عن الفنان أحمد الفيشاوي، في ديسمبر الماضي بعد زواج استمر لمدة 4 سنوات.

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي، كان قد أعلن زواجه من ندى الكامل في يوليو 2018، بعد ظهورها معه على السجادة الحمراء، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي.

وأبدت ندى، مؤخرًا استيائها من إعادة تداول صورها القديمة مع زوجها السابق على السوشيال ميديا، وتشبيه قبلاتها معه بقبلات نجمة تليفزيون الواقع كورتني كارداشيان وخطيبها.

وعلقت ندى، من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” قالت فيه: “خلاص بقى وعيب كده دي دلوقتي منطقة أعراض والحياة دي خلصت وراحت”.