نبيلة عبيد: ما فكرتش ادخل في مشاريع تجارية بعيدة عن الفن

قالت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، في تصريحات صحفية أدلت بها منذ ساعات قليلة أنها لم تفكر يومًا في الدخول في مشاريع تجارية بعيدة عن مجال التمثيل.

حيث قالت: “ما فكرتش ادخل في مشاريع تجارية بعيدة عن الفن.. ولما جربت انتج في فيلم (وسقطت في بحر العسل) استعنت بشخص يدير عملية الانتاج”.

وأضافت: “ما أعرفش أعمل أكتر من حاجة في نفس الوقت.. وطول حياتي بحب أركز في حاجة واحدة بس عشان تطلع بشكل كويس في النهاية”.

كانت الفنانة نبيلة عبيد، قد أعلنت منذ أيام عن تنظيم معرضًا يضم مقتنياتها وملابسها التي ارتدتها في الأفلام، خاصة الملابس التي لم ترتديها سوى مرة واحدة فقط.

وقالت نجمة مصر الأولى، في تصريحات صحفية على هامش حضورها الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والذي تقام فعالياته في الفترة من 5 حتى 10 مارس الجاري: “أنها سوف تتبرع بإيرادات المعرض لصالح صندوق تحيا مصر”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، مسلسل “سكر زيادة” الذي عرض في رمضان 2020.

“سكر زيادة” بطولة: نادية الجندي، ونبيلة عبيد، وسميحة أيوب، وهالة فاخر، ومي الغيطي، وأميرة هاني، وعدد كبير من ضيوف الشرف، من تأليف: أمين جمال، وإبراهيم محسن، وأحمد أبو زيد توفيق، ومحمد فتحي عبد المقصود، وإخراج: وائل إحسان.