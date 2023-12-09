“بعد تعاونه معه لأول مرة بـ أبو نسب”.. محمد إمام عن ماجد الكدواني: «موهبتك حافز وأخلاقك درس»

أبدى الفنان المعروف محمد إمام، سعادته الكبيرة بعد تعاونه لأول مرة خلال مشواره الفني مع الفنان ماجد الكدواني، بالفيلم الجديد “أبو نسب” الذي من المُقرر عرضه يوم 21 من شهر ديسمبر الحالي، وأشار بأن موهبة ماجد كانت بمثابة حافز كبير له.

صور مجمعة للفنان محمد إمام من كواليس فيلم "أبو نسب"، وصورة للفنان ماجد الكدواني من بوابة "الفجر"، وصورة لهما معاً من البوستر الخاص بالفيلم، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وقام محمد، بنشر صور له بصحبة الكدواني من البوستر الخاص بالعمل، خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، وعلق: “انتظروني لأول مرة مع الفنان الرائع ماجد الكدواني، وبجد سعيد جداً إني إشتغلت معاه وإتشرفت بيه، وحقيقي موهبته كانت حافزاً لي وأخلاقه درس أتعلم منه، وبشكرك على كل حاجة حلوة.. إن شاء الله الفيلم ينال إعجابكم”.

ومن جانبه، فقد قام الفنان محمد إمام مؤخراً بالكشف عن برومو فيلم “أبو نسب”، عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، وقال: “توكلنا على الله.. أول إعلان عن (أبو نسب).. إنتظرونا 21 ديسمبر القادم بجميع سينمات مصر، وفي كل الوطن العربي”.

ويتضح من خلال برومو الفيلم، مدى معاناة محمد إمام الذي يعمل “طبيب” بسبب محاولته الزواج من ياسمين صبري ابنة الفنان ماجد الكدواني، والذي يعمل هو الآخر رجل مافيا، ويرفض زواجه منها بسهولة

وجديراً بالذكر، بأن فيلم “أبو نسب” يشارك ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “محمد إمام، وماجد الكدواني، ووفاء عامر، وياسمين صبري، وهالة فاخر، وعلاء زينهم”، وغيرهم، والعمل تأليف أيمن وتار وإخراج محمد ورامي إمام.

وتدور أحداث “أبو نسب”، في إطار اجتماعي كوميدي حول زواج الفنان محمد إمام ونسبه لأهل الفنانة الجميلة ياسمين صبري خلال أحداث العمل، وبعدها يدخل بالكثير من الأزمات والصراعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذه الأمور.