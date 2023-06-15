منى هلا: لما بقف ع المسرح كإني بعري روحي قدام المتفرج.. وببقى راضية عن نفسي جدًا

حلت الفنانة منى هلا، ضيفة في أحدث حلقات برنامج “الستات” الذي تقدمه كلًا من: مفيدة شيحة، وسهير جودة، ويعرض عبر قناة “النهار”.

ولم تتمالك منى، دموعها أثناء حديثها عن مدى حبها للتمثيل، ودخلت في نوبة بكاء، قائلة: “بحب التمثيل من قلبي بجد.. والناس اللي درّستلهم كنت طول الوقت بحاول أوصل لهم فكرة إن التمثيل مش مجرد كلام بنطلع نحفظه ونقوله”.

وأضافت: “التمثيل طاقة من صحتك ومن وقتك ومن روحك.. أنا بحبه لدرجة تخليني أعيط وما أخجلش من مشاعري دي قدام الجمهور”.

وتابعت: “الممثل بيبقى واقف ع المسرح كإنه بيعري روحه قدام المتفرج.. يمثل ويغني ويمتعه ويسليه.. وكمان بيظهر قدامه الضعف الإنساني.. ووقفتي ع المسرح دي بتخليني راضية عن نفسي جدًا”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة منى هلا، مسرحية “ولا في الأحلام” التي عرضت على مسرح “قصر النيل” أوائل العام الجاري.

“ولا في الأحلام” بطولة: منى هلا، وزهرة رامي، ومحمد عبده، وهاني عبد الناصر، ومنار الشاذلي، وشادي عبد السلام، وحبيبة عادل، وبهاء الطومباري، وتالا رضوان، وإبراهيم سعيد، ونادين براي، من تأليف: إبراهيم موريس، وإخراج: هاني عفيفي.

وهي المسرحية التي شهدت عودة منى هلا، للتمثيل بعد غياب أكثر من 5 سنوات منذ آخر أعمالها فيلم “ليل خارجي” الذي عرض عام 2018.

فيلم “ليل خارجي” بطولة: كريم قاسم، ومنى هلا، وبسمة، وعمرو عابد، وأحمد مجدي، وشريف دسوقي، ودنيا ماهر، وأحمد مالك، وصبري عبد المنعم، من تأليف: شريف الألفي، وإخراج: أحمد عبد الله.