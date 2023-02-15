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محمد منير: غطسوني في النيل يوم السبوع بتاعي

أسامة محمد

أحيا المطرب الكبير محمد منير، أمس الثلاثاء الموافق 14 فبراير الجاري، حفل عيد الحب الذي تألق خلاله بغناء العديد من أغانيه المميزة.

محمد منير: غطسوني في النيل يوم السبوع بتاعي
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وقال الكينج، خلال الحفل: “زمان قالوا لي إني يوم السبوع بتاعي كان لازم يغطسوني في النيل ثانيتين ويطلعوني”.

الجدير بالذكر أن المطرب محمد منير، من مواليد 10 أكتوبر 1954 في قرية منشيه النوبة بأسوان، هاجر مع أسرته للعاصمة بعد غرق قرى النوبة تحت مياه بحيرة ناصر التي خلفها السد العالي، ودرس بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.

أثناء دراسته الجامعية استمع إليه زكي مراد الشيوعي النوبي فأوصى الشاعر عبد الرحيم منصور، بالاستماع إليه، وتولى أحمد منيب تدريبه على أداء الألحان النوبية.

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قدم منير، خلال مسيرته الفنية أكثر من 25 ألبوم غنائي، وأبرزهم: “علموني عنيكي، بنتولد، شبابيك، أتكلمي، بريء، وسط الدايرة، شوكولاتة، أسامينا، الطول واللون والحرية، ممكن، من أول لمسة، الفرحة، في عشق البنات، أنا قلبي مساكن شعبية، الأرض السلام، أحمر شفايف، امبارح كان عمري عشرين، طعم البيوت، رباعيات في حب الله، يا أهل العرب والطرب”.

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أسامة محمد

صحفي يعمل في مجال الفن بعدد من المواقع الإلكترونية

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