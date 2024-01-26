“مش عارفة مين حبيب مين ولا مين بيعمل إيه؟”.. ميرهان حسين عن أنباء ارتباط خطيبها بـ شيرين عبدالوهاب: «أنا شخصيتي قوية ومش ممكن أقع أو أقعد أعيط»

قامت الفنانة الجميلة ميرهان حسين، بالتعليق على أنباء ارتباط المطربة شيرين عبدالوهاب من خطيبها، وأشارت بأنها ليس لديها معلومات دقيقة عن صحة هذا الخبر، وأوضحت ميرهان بأنها تمت خطبتها منذ عام.

صور مجمعة للفنانة ميرهان حسين من بوابة "أخبار اليوم"، وصورة لها من موقع "الشروق"، وصورة للمطربة شيرين عبدالوهاب من حسابها الرسمي على "إنستجرام"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكدت الفنانة، خلال تصريحات تليفزيونية: “مش عارفة مين حبيب مين؟، ولا عارفة مين بيعمل إيه؟، وكل اللي أقدر أقوله إني تمام وده نصيب ومليش حق علشان أخده من حد، وأنا مؤمنة إن الطيبات للطيبين وكل شئ قسمة ونصيب، ومش ضروري حاجة عاوزاها في وقت محدد تكون هى الصح”.

وواصلت ميرهان: “ووالدتي كانت سعيدة لما سمعت الخبر وقالت ليا الحمد لله، وأكيد إنتي تستاهلي شخص أفضل منه، وأنا بقالي سنة مخطوبة والمفروض إن الفرح يكون في شهر فبراير القادم، ولكن محصلش نصيب والحمد لله على كل شئ”.

وتابعت الفنانة: “وعموماً أنا من الشخصيات القوية وعمري ما كنت ضعيفة، وحياتي الشخصية عمرها ما بتأثر على شغلي، وبحاول بقدر الإمكان أفصل بين الإتنين، وبجد بكره جداً إني أقع أو أقعد أعيط، وكل اللي بحتاجه أكون لوحدي شوية وقت والموضوع بيخلص”.

وأنهت ميرهان حديثها: “وطبعاً ده مش معناه إني أقعد أعيط، وممكن جداً إني أبقى مش عاوزه أسمع أي كلام أو أي حاجة من اللي حواليا، والأهم عندي إني مش بكون ضعيفة وأستسلم بسهولة، وبكره كلمة الإنهزام ومتأكدة إن دي تبقى الحياة، ولقد خلقنا الإنسان في كبد، ولكن في النهاية ضروري نقوم ونكمل”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة ميرهان حسين تُشارك في الموسم الدرامي الرمضاني القادم 2024، من خلال مسلسل بعنوان “أمير العوامري”، بجانب الفنان هاني سلامة، وقامت الفنانة بتصوير مشاهده منذ أيام قليلة.