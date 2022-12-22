“بعد إحالتها للجنايات بتهمة تعاطي المخدرات”.. معلومات قد لا تعرفها عن منة شلبي
أمرت النيابة العامة، أمس الأربعاء الموافق 21 ديسمبر الجاري، إحالة النجمة منة شلبي لمحكمة الجنايات بتهمة تعاطي المخدرات.
جاء ذلك عقب مرور أقل من شهر من إلقاء القبض عليها بمطار القاهرة أثناء عودتها من نيويورك وبجوزتها كمية من المخدرات، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على 12 كيس ماريجوانا بجوزتها أثناء تفتيش حقائبها.
وتصدر اسم الفنانة منة شلبي، قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتائج البحث على محرك البحث الشهير “جوجل” عقب قرار النيابة العامة.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة منة شلبي:
- ولدت في 24 يوليو 1982 بالجيزة.
- العمر: (40 سنة).
- والدها رجل الأعمال هشام شلبي.
- والدتها الفنانة والراقصة الاستعراضية زيزي مصطفى.
- عمتها الإعلامية بوسي شلبي، زوجة الفنان الراحل محمود عبد العزيز.
- شاركت في طفولتها بعدد من برامج الأطفال وفوازير رمضان.
- في عام 2000 قدمتها سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، لأول مرة على الشاشة الصغيرة من خلال مسلسل “سلمى يا سلامة”.
- شهد عام 2001 نقطة تحول في مسيرتها الفنية، حيث شاركت مع النجم الراحل محمود عبد العزيز، في فيلم “الساحر”، وشاركت مع النجمات: ليلى علوي، ودلال عبد العزيز، وعبلة كامل، في مسلسل “حديث الصباح والمساء”، بالإضافة إلى ظهورها كضيفة شرف في المشهد الأخير من فيلم “العاصفة” للمخرج خالد يوسف.
- توالت بعدها أعمالها الفنية.
- في رمضان 2002 شاركت في بطولة مسلسل “أين قلبي” أمام النجمة يسرا.
- حلت بديلة للنجمة منى زكي، في عروض مسرحية “كده أوكيه”.
- أبرز أعمالها: أفلام: “الساحر، وبحب السيما، وأحلى الأوقات، وبنات وسط البلد، وانت عمري، والسيد أبو العربي وصل، وواحد من الناس، وهي فوضى، والأولة في الغرام، وكده رضا، وآسف على الإزعاج، وبدل فاقد، وبعد الموقعة، ونوارة، والأصليين، وتراب الماس”، ومسلسلات: “حديث الصباح والمساء، وأين قلبي، ولدواعي أمنية، وسكة الهلالي، ونيران صديقة، وحارة اليهود، وواحة الغروب، وفي كل أسبوع يوم جمعة، وليه لأ ج2، وبطلوع الروح”.
- تعتبر من أقوى النجمات في الجيل الحالي بشهادة النقاد والجمهور.
- حصلت على جائزة مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم “بنات وسط البلد”، وجائزة مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية كأفضل ممثلة أيضًا عن نفس الفيلم.
- حصلت على جائزة المهرجان القومي للسينما المصرية كأفضل دور نسائي أول عن فيلم “عن العشق والهوى”.
- حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن مجمل أعمالها.
- ترشحت لجائزة الإيمي العالمية عن دورها في مسلسل “كل أسبوع يوم جمعة” عام 2021.
- آخر أعمالها مسلسل “بطلوع الروح” الذي عرض في شهر رمضان 2022 وحقق نجاحًا كبيرًا.
- تستعد لخوض السباق الرمضاني لعام 2023 بمسلسل “علاج طبيعي” من تأليف: محمد هشام عبية، وإخراج: مريم أبو عوف.
- ألقت قوات الأمن بمطار القاهرة القبض عليها في 25 نوفمبر 2022، وتم التحفظ عليها قبل تحويلها إلى النيابة بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة الخاصة بنبات الماريجوانا.
- بعد ساعات قليلة أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلها بكفالة 50 ألف جنيه.
- في 21 ديسمبر 2022 أمرت النيابة العامة بإحالتها إلى محكمة الجنايات بتهمة تعاطي المخدرات.