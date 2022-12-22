“بعد إحالتها للجنايات بتهمة تعاطي المخدرات”.. معلومات قد لا تعرفها عن منة شلبي

أمرت النيابة العامة، أمس الأربعاء الموافق 21 ديسمبر الجاري، إحالة النجمة منة شلبي لمحكمة الجنايات بتهمة تعاطي المخدرات.

جاء ذلك عقب مرور أقل من شهر من إلقاء القبض عليها بمطار القاهرة أثناء عودتها من نيويورك وبجوزتها كمية من المخدرات، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على 12 كيس ماريجوانا بجوزتها أثناء تفتيش حقائبها.

وتصدر اسم الفنانة منة شلبي، قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتائج البحث على محرك البحث الشهير “جوجل” عقب قرار النيابة العامة.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة منة شلبي: