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منة فضالي تنضم لمسلسل خالد يوسف الجديد

أسامة مقلد

أعلنت الفنانة منة فضالي، انضمامها لأسرة مسلسل “سر السلطان” للمخرج خالد يوسف، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2023.

منة فضالي تنضم لمسلسل خالد يوسف الجديد

ونشرت منة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة لغلاف سيناريو المسلسل، وعلقت عليها قائلة: “بسم الله.. سر السلطان، إنتاج شركة سينرجى – تامر مرسى، إخراج خالد يوسف”.

مسلسل “سر السلطان” بطولة: أحمد فهمي، وريم مصطفى، وأحمد صلاح السعدني، وحسين فهمي، ومنة فضالي، وأحمد عبد العزيز، وحنان مطاوع، وبيومي فؤاد، وهالة صدقي، وخالد أنور، وإسلام حافظ، عن قصة “سره الباتع” للأديب الراحل يوسف إدريس، وإخراج: خالد يوسف.

الجدير بالذكر أن الفنانة منة فضالي، تصور حاليًا مشاهدها ضمن أحداث مسلسل “الونش”، وهو مسلسل ينتمي لنوية المسلسلات المكونة من 45 حلقة، ومن المتوقع عرضه مع بداية الموسم الشتوي.

“الونش” بطولة: محمد رجب، ومحمود عبد المغني، وميرهان حسين، ومنة فضالي، وإيهاب فهمي، ومحسن منصور، من تأليف: أحمد عبد الفتاح، وإخراج: إسماعيل فاروق.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.

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