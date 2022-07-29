“بعد طلاقها للمرة الثالثة في عام واحد فقط”.. معلومات قد لا تعرفها عن منة عرفة
أعلنت الفنانة الشابة منة عرفة، منذ ساعات قليلة انفصالها عن زوجها محمود المهدي، رسميًا للمرة الثالثة، حيث نشرت عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” منشور قالت فيه: “تم الطلاق رسميًا وربنا يوفق الجميع”.
وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي تعلن فيها منة عرفة، انفصالها عن محمود المهدي، حيث كانت المرة الأولى في نوفمبر 2021، والمرة الثانية في مارس الماضي.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة منة عرفة:
- مواليد 1 مايو 1999 بالإسكندرية.
- شهد عام 2006 الظهور الأول لها على الشاشة حيث شاركت في مسلسل “السندريلا” للفنانة منى زكي، والذي لعبت فيه دور سعاد حسني وهي طفلة، وفيلم “مطب صناعي” مع الفنان أحمد حلمي.
- في العام التالي شاركت في سيت كوم “راجل وست ستات” الذي لعبت فيه أجزائه العشرة، دور (ياسمين) وحقق نجاحًا كبيرًا.
- أبرز أعمالها: “راجل وست ستات، والحب كده، وحلم العمر، وتتح، والقاصرات، والكابوس، وليالينا 80، وورا كل باب، وإلا أنا”.
- أعلنت في تصريحات سابقة أنها تضع حدود في التمثيل، مثل أنها لا تحب ارتداء الهوت شورت، وترفض مشاهد القبلات.
- كانت تربطها علاقة عاطفية بالبلوجر على غزلان، ولكنها لم تكتمل.
- أعلنت في يوليو 2021 عقد قرانها على محمود المهدي، بعد فترة خطوبة قصيرة في حفل عائلي جمع أسرتي العروسين فقط.
- أصبحت الزوجة الثالثة لمحمود المهدي، الذي سبق له الزواج مرتين قبلها، بالإضافة إلى أنه أب لـ 3 بنات.
- انفصلت عن محمود المهدي للمرة الأولى في نوفمبر 2021.
- عادت للمهدي بعد أيام قليلة من إعلان انفصالهما.
- دخلت في معارك مع عدد من الفنانين بسبب زوجها، وأبرزهم: إلهام شاهين، وأشرف زكي، ومحمد نجاتي.
- بعد مرور أقل من 4 أشهر على عودتها لزوجها، تم الانفصال بينهما للمرة الثانية في مارس 2022.
- بعد محاولات الصلح بينهما عادت له مرة أخرى بعد مرور أقل من 3 أشهر.
- أعلنت منذ ساعات انفصالها للمرة الثالثة عن محمود المهدي.