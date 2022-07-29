“بعد طلاقها للمرة الثالثة في عام واحد فقط”.. معلومات قد لا تعرفها عن منة عرفة

أعلنت الفنانة الشابة منة عرفة، منذ ساعات قليلة انفصالها عن زوجها محمود المهدي، رسميًا للمرة الثالثة، حيث نشرت عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” منشور قالت فيه: “تم الطلاق رسميًا وربنا يوفق الجميع”.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي تعلن فيها منة عرفة، انفصالها عن محمود المهدي، حيث كانت المرة الأولى في نوفمبر 2021، والمرة الثانية في مارس الماضي.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة منة عرفة: