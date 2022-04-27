منة عرفة تكذب محمود المهدي بشأن المكالمة التي تسببت في انفصالهما

حلت الفنانة الشابة منة عرفة، ضيفة على الإعلامية داليا فؤاد، مقدمة برنامج “ضرب نار” الذي يعرض عبر قناة “القاهرة والناس” خلال شهر رمضان الجاري.

وكشفت منة، خلال الحلقة حقيقة تلقيها مكالمة تسببت في طلاقها من محمود المهدي، قائلة: “أنا محدش أبدًا في الحياة هيجبرني أبعد عن جوزي ولّا خليني معاه”.

وأضافت منة: “أثناء المشاكل أثناء الحوارات ما كانت دايرة أيام حوارات النقابة وإلهام شاهين ومش عارفة إيه والحوارات دي كلها لما القصة كانت لسه في أولها.. كانت بتجيلي مكالمات ناس بتنصحني كده وناس بتنصحني كده أنا باخد بالنصيحة.. إنما القرار في الأول وفي الأخر ده قراري أنا ليه لأن أنا مش هينفع أجي أسمع كلامك اتطلقي لأ لازم تتطلقي يا بنتي ده كذا وكذا ومش عارفة إيه وبتاع.. طب ماشي انتي عارفة حياتي كنتي عايشة مع البني آدم ده عشان تعرفي هل هو على فكرة هو محمود باللي هو عمله ده كله هو مش وحش ولا هو قاصد إنه يضرني لأن أنا ما عملتلوش حاجة عشان يردها فيا وحش.. بالعكس إحنا فيه ما بينا كل خير ولكن هي معاه جت كده”.

وردًا على سؤال: “عايزة ترجعيله؟” قالت منة: “دي حاجة بقى بيني وبين نفسي مش عايزة أقولها.. أنا بحبه طبعًا جدًا على فكرة.. وبحترمه وبكن له كل الحاجات الحلوة بس هو الموضوع مش فكرة أنا عايزة وهو عايز الفكرة في إيه الفكرة في إنه في شوية حاجات إحنا بنتفق عليها دلوقتي الحاجات دي لو كانت ربنا يسرهلنا ومشينا فيها وبقينا مع بعض تمام ليه ما نكملش ولكن لو حصل عكس ده يبقى ساعتها كل واحد هيبقى بيتضر أكتر ما بينفع في العلاقة ولكن القرار ده قراري أنا وهو بس”.