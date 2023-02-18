بالفيديو.. مايان السيد ترقص شعبي: من قعدتي مع عنبة

شاركت الفنانة الشابة مايان السيد، متابعيها بمقطع فيديو جديد نشرته عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وهو الفيديو الذي ظهرت فيه وهي ترقص شعبي على أنغام أغنية “البابا” لمؤدي أغاني المهرجانات عنبة، وعلقت على الفيديو قائلة: “من قعدتي مع عنبة”.

وأعاد عنبة، نشر الفيديو عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليه قائلًا: “كانت كيوت وبقت شبح”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مايان السيد، فيلم “هاشتاج جوزني” الذي عرض في السينمات يوم 2 نوفمبر 2022.

“هاشتاج جوزني” هو فيلم كوميدي رومانسي، تدور أحداثه حول الدي چي (فارس) الذي يتعرض لعدد من المواقف الطريفة والمفارقات؛ لعدم قدرته على الاعتراف بحبه لفتاة أحلامه، خوفًا من فقدها بسبب حيلة تدبر له تؤدي إلى زواج أي فتاة يعترف لها بحبه.

بطولة: أمير المصري، ومايان السيد، ودينا، وصابرين، وإسلام إبراهيم، وبيومي فؤاد، وريهام الشنواني، ومحمد محمود، وسامي مغاوري، من تأليف: محمد سمير مبروك، وإخراج: عصام نصار.