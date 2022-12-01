مروة عبد المنعم تنهار على الهواء بسبب مداخلة هاتفية

لم تتمالك الفنانة مروة عبد المنعم، دموعها بعد تلقيها مداخلة هاتفية من والد فتاة كانت في ضيافتها في إحدى حلقات برنامجها “وصفة مروة” الذي يعرض عبر قناة “الشمس”.

وتحدث والد الفتاة خلال مداخلته عن حبه الشديد لابنته وتشجيعه الدائم لها، مما جعله يترك عمله منذ عام لدعم مشروعها الخاص وتحقيق حلمها بافتتاح الكافيه الخاص به.

وبكت الفنانة مروة عبد المنعم، على الهواء بسبب تشابه شخصية والد الفتاة، بشخصية والدها، وأنهت الحلقة بسبب بكائها الشديد وعدم استطاعة الحديث مرة أخرى.. شاهد الفيديو هنــــــا

مروة عبد المنعم، هي فنانة مصرية من مواليد 18 نوفمبر 1978، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت مسيرتها في أواخر التسعينيات من خلال مسلسل “أم كلثوم” الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وتوالت بعده أعمالها الفنية.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مروة عبد المنعم، مسلسل “حلوة الدنيا سكر” الذي عرض عام 2021، وشاركت في بطولة حكاية “أماني وتهاني” به، وهي الحكاية التي نالت إعجاب الجمهور بشكل كبير.

مسلسل “حلوة الدنيا سكر” بطولة: هنا الزاهد، ومحمود عبد المغني، وعمر الشناوي، وأحمد حاتم، ومحمد كيلاني، ومحمد الشرنوبي، وأحمد سلطان، وطاق الإبياري، وحنان سليمان، وياسمين رحمي، وبسنت النبراوي، وفرح الزاهد، وجيلان علاء، وهشام إسماعيل، وزهره الحاروفي، والحسين الشمندي، من تأليف: محمد جلال، وضياء محمد، وإياد صالح، وإيهاب بليبل، وهشام إسماعيل، وإخراج: خالد الحلفاوي.