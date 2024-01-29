“بعد تداول أخبار عن وجود تنافس بينها وبين شقيقتها ليلى”.. ملك أحمد زاهر: «الناس تقريباً مش مصدقة إن فيه إخوات بيحبوا الخير لبعض»

كشفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، كواليس من مسلسلها الجديد “محارب”، بجانب الفنان حسن الرداد، والذي من المُقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم 2024، وأعربت عن تحمسها الشديد لدورها بالعمل.

صور مجمعة للفنانة ملك أحمد زاهر من مسلسل "نسل الأغراب"، وصورة لشقيقتها الفنانة ليلى أحمد زاهر من حسابها الرسمي على "إنستجرام"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكدت الفنانة خلال تصريحاتها مع القاهرة 24، بأنها في غاية السعادة بعد مشاركتها في المسلسل مع الفنان حسن الرداد، وأوضحت بأنها تقوم بتجسيد شخصية فتاة تُدعى “راندا إنفلونسر”، والتي ستقوم بالعديد من الأعمال الشريرة خلال أحداث العمل، وتمنت أن ينال المسلسل إعجاب الجميع.

وحينما سؤلت ملك، عن رأيها في الفيديو كليب الجديد لـ شقيقتها الفنانة ليلى أحمد زاهر بعنوان “أمور بسيطة”، ردت: “بجد الأغنية حلوة أوي وعجبتني، وحقيقي فخورة بـ هشام وليلى وهما موهوبين، وعندي إحساس أكيد إن في كيميا بينهم، وطول الوقت هشام بيكون عنده أفكار جديدة عاوز ينفذها”.

وأما عن تداول بعض الأنباء، بخصوص وجود تنافس بينها وبين شقيقتها ليلى، علقت مازحة: “تقريباً مبقاش في حد مصدق إن في إخوات بيحبوا الخير لبعض، وأنا عن نفسي فخورة بخطوات ليلى نحو النجاح وهى فنانة موهوبة وشاطرة، وربنا يبارك ليها هى وسلمى أبو ضيف بخصوص مسلسلهم في رمضان.. أعلى نسبة مشاهدة”.

ومن جانبها، فإن ملك أحمد زاهر تشارك في السباق الرمضاني القادم 2024، بمسلسل “محارب”، ويشارك الفنانة بطولة العمل مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: “حسن الرداد، وتامر عبدالمنعم، وماجد المصري، ونرمين الفقي”، وغيرهم، والعمل تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة ملك أحمد زاهر شاركت مؤخراً في فيلم بعنوان “فارس”، والذي تم عرضه في عام 2022، بجانب نخبة كبيرة من النجوم منهم “حسين فهمي، وأحمد زاهر، ونهال عنبر، وإيمان العاصي،”، والعمل تاليف حسام موسى وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي.