“كنا بنصور بالـ 24 ساعة”.. ملك أحمد زاهر عن مشاهدها بـ “نسل الأغراب”: «أغلب مشاهدي كانت عياط ومكنتش بعرف أحط ميكب بسبب العياط»

كشفت الفنانة ملك أحمد زاهر، كواليس أصعب مشاهدها بالمسلسل الشهير “نسل الأغراب”، والذي قام ببطولته الفنان أمير كرارة والفنان أحمد السقا، وأشارت الفنانة بأن أغلب مشاهد العمل كانت غاية في الصعوبة.

صور مجمعة للفنانة ملك أحمد زاهر من مسلسل "نسل الأغراب"، وصورة لها من حسابها الرسمي على "إنستجرام"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكدت ملك، رداً على أسئلة جمهورها ومُتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” خلال خاصية الأستوري، موضحة: “كل مشاهد مسلسل نسل الأغراب كانت صعبة جداً بلا استثناء، وبجد كلها كانت عياط، وكان بيجي علينا أيام نصور بالـ 24 ساعة متواصلة، ومثلاً كان عندي 8 مشاهد منهم 7 عياط بس”.

وواصلت الفنانة: “وساعتها مكنتش عارفة أبطل عياط ولا أخرج من الحالة اللي كنت فيها بسهولة، ولما كنت أجي أحط مكياج مكنتش بعرف بسبب العياط، وحقيقي أصعب مشهد استفزني مشهد وفاة الأم كان بشع وصعب للغاية”.

وجديراً بالذكر، بأن مسلسل “نسل الأغراب” تم عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2021، وحقق العمل نجاحاً كبيراً، وقام ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “أحمد السقا، وأمير كرارة، ومي عمر، وأحمد مالك، والراحلة أحلام الجريتلي، وأحمد داش، ومنة فضالي، زملك أحمد زاهر، وسلوى عثمان، إدوارد، ودياب”، وغيرهم، والعمل تأليف وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث “نسل الأغراب”، في إطار إجتماعي تشويقي حول عائلتي عساف الغريب وغفران، عندما يخرج عساف من السجن في محاولة منه لإعادة توازن القوة مرة ثانية بينه وبين غريمة غفران، وخصوصاً بأن غفران أصبح مركز قوى في هذه البلد، ولم يكتف عند هذا الحد بل تزوج من طليقة غفران وحبيبته وقام بتربية إبنه، وبعدها تتوالى أحداث العمل.