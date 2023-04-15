مجدي بدر: لو مكنتش عملت دور بلال شامة كنت عملت دور دلال.. ومتعود ع الضرب من محمد رمضان

حل الفنان مجدي بدر، ضيفًا في أحدث حلقات برنامج “التاسعة” الذي يعرض عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري.

وتحدث بدر، خلال اللقاء حول شخصية (بلال شامة) التي يلعبها ضمن أحداث مسلسل “جعفر العمدة” الذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري.

وقال بدر، عن مشهد اعتداء محمد رمضان، بالضرب عليه: “متعود ع الضرب من محمد رمضان.. هو ممثل محترف بيضرب وما بيضربش في نفس الوقت”.

وأضاف: “بعد المشهد ده مقالش ولا كلمة.. حضني جدًا وده أحسن تعبير منه وبصلي وحضني تاني.. قولت له المرة الجاية مش هخطف ابنك”.

وتابع: “لو مكنتش عملت دور بلال شامة كنت عملت دور دلال.. الدور اللي عملته إيمان العاصي مفاجأة ليا وكل واحد في المسلسل عمل شخصيته بشكل كويس”.

“جعفر العمدة” بطولة: محمد رمضان، وزينة، ومنة فضالي، وإيمان العاصي، ومي كساب، ومنذر رياحنة، وهالة صدقي، وبيومي فؤاد، وأحمد داش، وفريدة سيف النصر، وسلوى عثمان، ومجدي بدر، وجوري بكر، سيناريو وحوار: محمد سامي ومهاب طارق، وقصة وإخراج: محمد سامي.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي حول (جعفر العمدة) وهو رجل في العقد الرابع من عمره، ومتزوج من 3 سيدات، يمتلك شركات مقاولات ويدخل في صراعات كثيرة، ويعيش مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه.