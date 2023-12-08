“لا يزال الوقت مبكراً للحديث بإسهاب على كل مكونات العمل”.. ماجدة خير الله عن “بطن الحوت”: «اختيار أماكن التصوير أهم مُميزاته»

قامت الناقدة الفنية المعروفة ماجدة خير الله، بالإشادة بمسلسل “بطن الحوت”، والذي يشارك ببطولته الفنان محمد فراج، والذي يتم عرضه حالياً خلال منصة “شاهد” الرقمية، وأشارت بأن إختيار أماكن التصوير أهم ما يُميز العمل.

صور مجمعة للناقدة الفنية ماجدة خيرالله من موقع "مصراوي"، وصورة لـ محمد فراج من مسلسل "بطن الحوت"، وصورة لأبطال العمل، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وكتبت الناقدة، منشور خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، موضحة: “اختيار أماكن تصوير مسلسل (بطن الحوت) تُعد واحدة من أهم مميزات العمل، والمخرج أحمد فوزي صالح كان مُوفق ورائع في تحويل المكان إلى بطل”.

وواصلت ماجدة: “ودي مش أول مرة يعملها.. عملها قبل كده في (ورد مسموم)، وبجد نجح إنه يقدم المكان بصورة تألفها العين، ودي عمرها ما حصلت في عمل فني سابق ، وأما عن أبطال العمل فمن الصعب أن نغفل أو نؤجل أي كلمات ثناء وتقدير وانبهار بأدائهم جميعاً، ولا يزال مبكراً للحديث بإسهاب على كل مكونات العمل، ولكن بجد يستحق منا الإنتظار والإهتمام”.

وجديراً بالذكر، بأن مسلسل “بطن الحوت” مكون من 15 حلقة ويتم عرضه حالياً عبر منصة “شاهد” الرقمية، ويشارك ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “محمد فراج، وباسم سمرة، وعبدالعزيز مخيون، وسماح أنور، وأسماء أبو اليزيد، وعصام عمر، وتامر حبيب، وحسام الحسيني، ويوسف عثمان، وآية عبدالرازق، وهاجر السراج”، وغيرهم، والعمل تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

وتدور أحداث “بطن الحوت”، حول “ضياء” الذي يقوم بدوره الفنان محمد فراج الذي يعمل رجل أعمال، ولديه شقيقه “هلال” الذي يقوم بدوره الفنان باسم سمرة، ويقوم “هلال” بإدارة أعمال شقيقه بعد دخوله السجن، ولكنه يواجه العديد من الأزمات والمشاكل بسبب أعمال أخيه المشبوهة.