لوسي: الجن ما يقدرش يعمل جنين في بطن فتاة إلا في حالة واحدة

تحدثت الفنانة والراقصة الاستعراضية لوسي، عن شخصية (هند بنت الأحمر) التي تلعبها في الجزء الثالث من مسلسل “المداح” الذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري.

وقالت لوسي، في تصريحات صحفية: “المسلسل ما يمرش مرور الكرام ولا معمول عشان المتفرج يخاف منه.. لكن المسلسل بيحتوي على علم وبيقدم موعظة للناس.. وبيقولهم خلوا بالكم”.

وأضافت: “ما بيخلقش الروح إلا ربنا سبحانه وتعالى.. لكن الجن ما يقدرش يعمل جنين أو طفل في بطن فتاة إلا لو الزوج ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم أثناء العلاقة”.

الجدير بالذكر أن الفنانة لوسي، تشارك في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل “المداح ج3” الذي يعرض عبر قناة “MBC مصر”.

تدور أحداث المسلسل حول رحلة الشيخ (صابر المداح) في مطاردة الجن وأعوانهم، وسيظهر جنًا قويًا في حياته بدلًا من (مليكة) التي انتصر عليها في آخر حلقات الجزء الثاني.

“المداح ج3 – أسطورة العشق” بطولة: حمادة هلال، وهبة مجدي، ومحمد رياض، ولوسي، وخالد زكي، ورانيا فريد شوقي، من تأليف: أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج: أحمد سمير فرج.