“بعد صفعها لـ ميدو عادل بختام مسرحية سيد درويش”.. لقاء سويدان: «مش حابه أشوه سمعته والرجالة بتظهر في الأزمات»

قامت الفنانة الجميلة لقاء سويدان، بالتعليق على أزمتها الأخيرة مع الفنان ميدو عادل، بعدما صفعته عقب اسدال الستار على العرض المسرحي الشهير “سيد درويش”، وأشارت بأن الأزمة بينهما تصاعدت بعد قيامه بالتقدم بشكوى ضدها، بسبب موقف آخر حدث بينهما أثناء تقديمهما للعرض في الإسكندرية.

صور مجمعة للفنان ميدو عادل من حسابه الرسمي على "فيس بوك"، وصورة للفنانة لقاء سويدان من موقع "مبتدا"، وصورة لهما من العرض المسرحي "سيد درويش"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكدت الفنانة، في لايف عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، موضحة: “الرجال بتظهر في المواقف الصعبة والأزمات والمرض، والموضوع بينا مش حرب ومش حابه خالص أشوه سمعة زميل ليا، وعلى فكرة أنا واخدة الموضوع ببساطة وحقي هعرف أخده بالأصول والقانون”.

وواصلت لقاء: “إحنا عايشين في بلد يسودها القانون، والمشكلة دلوقتي أمام الجهات المختصة وبيتحقق فيها، ومش حابة إن الناس تصدر أحكام على غيرها وخلاص، وكأن الناس كانت موجودة وشافت إيه اللي حصل وشاهدين على الواقعة”.

ومن جانبه، فقد قام السيد ابراهيم مؤلف مسرحية “سيد درويش”، بالتعليق على واقعة صفع الفنانة لقاء سويدان للفنان ميدو عادل، وذلك في ختام العمل، وكتب منشور خلال حسابه الرسمي على “فيس بوك”،: “جليلة قالت ليا في الليلة السابقة وكان معايا الفنان ياسين الضو بأنها سوف تقوم بغلق العرض المسرحي لـ سيد درويش”.

وأضاف: “وبصراحة مكنتش مُتوقع إنها هتعمل كده، وتفسد فرحة الجميع وتضيع مجهود 4 سنين فاتت، وكانت رافضة إنها تخرج تحيي الجمهور وكانت مُتربصة لبطل العرض الفنان ميدو عادل بالكواليس حتى صفعته، وبالرغم من كده الفنان مسك أعصابه وخرج من المكان بكل احترام وحفاظاً على الشكل العام أمام الجمهور الذي أحبه، وبعدها إتضح بأن هذه عادة الفنانة بكل العروض السابقة التي شاركت بها، وأشعلت الكواليس وأحرجت الجميع والشهود على هذه الواقعة موجودين وأحياء يرزقون”.