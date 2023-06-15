لقاء سويدان عن حالتها الصحية: موضوع طويل وفي استئصال وأورام بتتحلل

كشفت الفنانة لقاء سويدان، عن تفاصيل حالتها الصحية بعد الوعكة التي تعرضت لها مؤخرًا، ودخلت على إثرها المستشفى لتلقي العلاج.

حيث قالت في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “الحمد لله دائمًا.. العملية اللي عملتها ما كانتش تجميل.. موضوع طويل وفي استئصال وأورام بتتحلل.. وامبارح كمان كان في مشكلة في الجلد انتهت بكي ليزر علشان ما تتحولش لورم”.

وأضافت: “أما ضرسي اللي وقع لوحده وهو سليم لسه الأسبوع الجاي نشيل الجذر بجراحة صغننة ونبدأ في زراعة واحد جديد.. أهم حاجة الصحة.. والحمد لله جدًا جدًا”.

وشهد حفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين، آخر ظهور إعلامي للفنانة لقاء سويدان، قبل الوعكة الصحية التي تعرضت لها.

وظهرت لقاء، في حفل زفاف صديقتها ميرنا نور الدين، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بإطلالة جذابة حيث ارتدت فستانًا باللون الأسود، تاركة شعرها منسدلًا على كتفيها، مع مكياج رقيق يبرز جمالها.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان، مسلسل “القاتل الذي أحبني” الذي عرض في يناير 2022.

“القاتل الذي أحبني” بطولة: هاني رمزي، وسهير رمزي، ورانيا منصور، ولقاء سويدان، ووفاء سالم، وصلاح عبد الله، ودنيا ماهر، ومحمد أبو داود، ومحسن منصور، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد جمعة، وياسر فرج، من تأليف: صلاح عربي، وإخراج: عمرو عابدين.