“الطفلة سو بـ مسلسل الكبير أوي”.. ليلة عدنان في أحدث ظهور لها: «بستغرب الناس لما بيتفاجئوا إني كبرت»

كشفت الفنانة الجميلة ليلة عدنان والشهير بـ الطفلة “سو” بمسلسل “الكبير أوي”، والذي قام ببطولتها الفنان أحمد مكي، بأنها دخلت مجال التمثيل عن طريق الصدفة، وأشارت بأنها لم يكن في حساباتها أن تكون مُمثلة منذ طفولتها.

صور مجمعة للفنانة ليلة عدنان من مسلسل "الكبير أوي"، وصورة لها من حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وصورة لها مع زوجها عمرو أسامة من موقع "ليالينا"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكدت الفنانة، أثناء لقائها مع زوجها عمرو أسامة بـ “القاهرة 24”: “بستغرب من ناس كتيرة لما بتشوفني ماشية في الشارع ويتفاجئوا إني كبرت، وطبعاً ده أمر طبيعي جداً إني أكبر، وده لأن دوري في مسلسل الكبير أوي كان من 11 سنة، فضرري أكبر فيهم”.

وواصلت ليلة عدنان: “أنا سني كان صغير في المسلسل، وبحمد ربنا إنه وفقني ودوري كان حلو وعملته كويس، وإشتهرت بيه أوي وترك بصمة وعلم مع الجمهور، وده بالرغم من إني شاركت في أعمال تانية كتيرة والناس عارفاها، ولكنه كان أكثرهم شهرة ونجاح”.

وأما عن دخول الفنانة مجال التمثيل بالصدفة، علقت: “كان عندي 9 سنوات تقريباً، وكنت مع شقيقي في النادي بيلعب ملاكمة، وساعتها كان في تصوير مشاهد فيلم (الزمهلوية)، والأستاذ علي إدريس شافني لما كان المساعدين بيهزروا معايا، وأنا منكش ليا علاقة نهائي بالتمثيل”.

وأضافت الطفلة “سو”: “ووقتها سألوني فين ماما يا حبيبتي؟، وأنا وديتهم لماما وبعدها على طول عملت كاستينج لفيلم (الدادة دودي)، ولكنهم كانوا بيصوروا فيه وظهرت في آخر جزء من الأغنية، وعلي إدريس قال ليا الفيلم القادم أكيد هتكوني معايا فيه”.

وتابعت ليلة: “وأنا مكنتش مركزة خالص ولا كان في نيتي التمثيل، وكنت بلعب فولي في النادي الأهلي، ولا كان في حد من عائلتي بيمثل، وبعدها درست في كلية الآداب قسم دراما ونقد مسرحي، وده علشان أكمل في مجال التمثيل ومكنش بعيد”.

ومن جانبه، فقد تحدث زوجها عمرو أسامة عنها قائلاً: “كانت بتدرس معايا في المدرسة، وعمري ما كنت أفكر إنها تكون مراتي، وبجد كانت لذيذة وكنت بحب أضحك معاها أغلب الوقت، وخصوصاً إن دورها في مسلسل الكبير أوي إنها ترخم على الناس، وده خلاني أنا وزملائها بالمدرسة نقعد نرخم عليها، وحقيقي هى كانت لمضة”.