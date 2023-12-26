“زعلانة على السينما”.. ليلى طاهر عن عودتها للعمل بالفن: «لن أعود للتمثيل وهسيب المجال للشباب اللي لسه طالع»

أثارت الفنانة الجميلة ليلى طاهر، الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما كشفت عن سبب اعتزالها العمل بالفن بصورة نهائية، وعلقت: “لا توجد سينما حالياً والأعمال الفنية قليلة جداً”.

صور مجمعة للفنانة ليلى طاهر من أعمالها الفنية، وصورة لها من موقع "صدى البلد"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكدت الفنانة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، والتي تقوم بتقديم برنامح “تفاصيل”، والمُذاع عبر شاشة “صدى البلد2″، قائلة: “تركت العمل بالتمثيل بعد ما خلصت أجزاء (الباب في الباب)، وبعدها ثورة يناير قامت والإنتاج قل وطالت مدة غيابي، وعلشان كده قررت أعتزل”.

وواصلت ليلى طاهر: “ولكن دلوقتي بقا في منتجين وناس تانية خالص، ولكني وجدت من الأحسن إني أعتزل وأكون نهيت مشواري الفني بحاجات حلوة ومُميزة، وأترك المجال بقا للشباب اللي لسه طالع، وأعلنت إعتزالي نهائياً”.

وحينما سؤلت عن الوضع الحالي للسينما، ردت: “بجد زعلانة على السينما، ومفيش حاجة اسمها سينما قليلة والموجودين دلوقتي مش سايبين بصمة، وكل لما أمشي في الشارع بلاقي أغلب دور العرض مقفولة ومش شغالة”.

كما تحدثت ليلى طاهر، عن الفنان الراحل فريد شوقي وعلاقتها به، موضحة: “أستاذ وفنان له قيمته الفنية، وعلى المستوى الشخصي إنسان بسيط جداً عارف قيمة نفسه ومش مغرور، وأول لما إشتغلت كنت معاه”، وحينما سؤلت عن الراحل فؤاد المهندس قالت: “أستاذ في شغله ومش أناني أبداً”.

وأنهت الفنانة حديثها، بالتحدث عن المنتج رمسيس نجيب وأنها من إكتشفها، معلقة: “الأستاذ رمسيس نجيب هو اللي إختار إسمي الفني، وهو اللي إكتشفني أثناء مشاركتي في فرقة تمثيل الجامعة، وساعتها كنت بدرس في كلية الخدمة الإجتماعية”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة ليلى طاهر واحدة من أجمل وأشهر فنانات الزمن الجميل، وحققت الكثير من النجاح خلال مسيرتها الفنية، وشاركت كبار نجوم الفن بأعمالهم الفنية، وقدمت العديد من الأعمال المختلفة والتي تنوعت ما بين السينما والمسرح والتيلفزيون.