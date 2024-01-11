“بعد تقديمة لـ فيلم الإسكندراني”.. خالد يوسف عن الراحل أسامة أنور عكاشة: «كان بيدافع عن الهوية المصرية وهو ناصري وأنا أحد تلاميذه»

كشف المخرج خالد يوسف، عن رأية في الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وأشار بأن الراحل كان دائماً ما يُدافع عن الهوية الوطنية والمصرية، مؤكداً بأنه أحد تلاميذه ومقتنع كثيراً بفكره ورؤيته للحياة.

صور مجمعة للمخرج خالد يوسف من موقع "ويكبيديا"، وصورة له من بوابة "أخبار اليوم"، وصورة للراحل أسامة أنور عكاشة من موقع "مصراوي"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكد خالد، أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، والتي تقوم بتقديم برنامج “صالة التحرير”، والمُذاع عبر شاشة “صدى البلد”، قائلاً: “الراحل أسامة أنور عكاشة كان يهتم كثيراً بالموازنة بين المعاصرة والأصالة، وأن الرياح العصرية لا يمكن أن تقتلعك من أصولك، وبجد هى دي قضية الراحل في أغلب أعماله”.

وواصل المخرج: “والراحل كان بيدافع عن الهوية والشخصية المصرية، وده حتى ولو إختلفت التيمة، وده لأنه كان بيفكر في الهوية الوطنية وملامح الشخصية المصرية، وحقيقي ليا الشرف إني أكون أحد تلاميذه.. فهو إبن المشروع الناصري وأنا زيه، وجميع ثوابتنا واحدة”.

وأضاف خالد يوسف: “وطول عمره كان بيتكلم عن الإنفتاح الإقتصادي، وتأثيره على منظومة الهوية المصرية، والموضوع ده ماشيين فيه من حوالي 50 سنة، والمشروع ده قديم وجديد”.

كما تحدث المخرج، خلال المداخلة عن بالغ سعادته من ردود أفعال الجمهور حول فيلم “الإسكندراني”، والذي قام ببطولته الفنان أحمد العوضي، والمؤخوذ عن رواية الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، والتي تدور فكرته عن علاقة الأصالة بالحداثة ومواكبتها لها.

وأكد خالد، عن أن السيناريو مكون من 180 صفحة تم حذف 100 منها والإبقاء على 80، وقام بإجراء بعض التعديلات عليها دون المساس بقيمة عمل ينتمي للكاتب أسامة أنور عكاشة، وأوضح بأنه بذل جهداً كبيراً حتى يظهر العمل بهذه الصورة الجميلة والرائعة.