خالد الصاوي: أنا أعيل من إني أمر بأزمة منتصف العمر.. ومن جوايا عندي 16 سنة

رد الفنان خالد الصاوي، خلال لقائه ببرنامج “The Insider” الذي تقدمه الإعلامية رندة جبر، عن أزمة منتصف العمر التي تبدأ من سن الـ 40، حتى الـ 65 بالنسبة للرجال والنساء.

حيث قال خالد الصاوي، ردًا على سؤال مقدمة البرنامج حول مروره بمرحلة أزمة منتصف العمر، مازحًا: “أنا أعيل من كده أبقى منتصف عمر إزاي.. أنا بتخض كل ما بصحى الصبح ألاقي نفسي دقني بيضا في المراية”.

وأضاف: “أنا سني 59 على الورق.. لكن أنا شخصيًا 16 من جوايا.. عديت طبعًا بمنتصف العمر بس أنا مش عارف ده منتصف العمر ولّا لأ.. لإن أنا طول عمري عندي الخبلان بتاعي أنا الشخصي”.

الجدير بالذكر أن النجم خالد الصاوي، عرض له مسلسل “أعمل إيه” في سبتمبر الماضي عبر قناة “dmc” ومنصة “واتش إت” الرقمية.

مسلسل “أعمل إيه” بطولة: خالد الصاوي، وصابرين، وهناء الشوربجي، وطارق عبد العزيز، وندى بسيوني، ودينا المصري، ومحمد مهران، وريهام الشنواني، ومفيد عاشور، وأيمن عزب، من تأليف: محمد الحناوي، وإخراج: أحمد عبد الحميد.