كارول سماحة في أحدث ظهور لها: «في علاقة مع ديسمبر النعيم».. والجمهور يُعلق: «الله يحميكي ويبعد عنك شر العين»

قامت المطربة الجميلة كارول سماحة، بمشاركة جمهورها ومحبيها بمجموعة من الصور لها، في أحدث ظهور لها، وعلقت على الصور وكتبت: “في علاقة مع ديسمبر النعيم”.

صور مجمعة للمطربة كارول سماحة من موقع "سما الإخبارية"، وصورة لها من حسابها الرسمي على "انستجرام"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وظهرت الفنانة، في الصور التي نشرتها خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، مرتدية شورت قصير باللون العنابي، ومرتدية أيس كاب بنفس اللون وشعرها منسدل على كتفيها، وقامت بوضع مكياج خفيف يتناسب مع الإطلالة الجميلة.

وعلى الفور، انهالت التعليقات على المطربة من الجمهور ما بين مؤيد ومعارض، والتي كانت أغلبها رسائل حب ومغازلة حيث علق مُتابع: “كتير تغيير وتعديل بالملامح.. قمري كارول”، وقال ثان: “الحب كله كارول.. حلوة وجميلة جداً”، وقال ثالث: “يا عمري على الجمال الرائع”، وعلق آخر: “يُقبرني جمالوا.. دايماً من أجمل للأجمل والأصغر.. سبحان الله الذي خلق هذا الجمال.. الله يحميكي ويبعد عنك شر العين.. كلنا فايتين نعيم ديسمبر”.

وجديراً بالذكر، بأن آخر أعمال الفنانة كارول سماحة الغنائية كليب بعنوان “نسخة مني”، والتي قامت بطرحها عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”، وقامت المطربة بالترويح لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، معلقة: “حب كبير لكل حدا منكن”.

وبعد نشر الفنانة كارول، البوستر الدعائي لـ كليب “نسخة مني” تعرضت للكثير من الإنتقادات من قِبل جمهورها بسبب الصورة، حيث قال مُتابع: “بقالك 10 سنين معملتيش كليب ويوم ما تيجي تعملي تطلعي بالشكل ده.. ياريتك ما عملتي حاجة خالص”، وقال ثان: “فكرته جوزها وبيتخانقوا مع بعض”، وعلق ثالث: “الموديل ده لنوال الزغبي ياريت ترجعيه تاني ليها لو سمحتي”، وعلق آخر: “إيه الصورة دي.. بحسبها صبا مبارك.. شبهها أوي”.