“التدخل في عمل المخرج قلة أدب”.. كاملة أبو ذكري عن تدخل المُمثل بعمل الإخراج: «الفنان الوحيد اللي ممكن أسمح له عادل إمام»

كشفت المخرجة المعروفة كاملة أبو ذكري، كواليس من حياتها الفنية وعملها مع الكثير من نجوم الفن، وأشارت بأن تدخل أي فنان بعمل المخرج أم غير مقبول بالنسبة لها، وأنها لم تواجه مثل هذا الأمر خلال مشوارها الفني.

صور مجمعة للمخرجة كاملة أبو ذكري من برنامج "حبر سري"، وصورة لها من موقع "الموجز"، وصورة للفنان عادل إمام من مسرحية "الزعيم"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكدت المخرجة، أثناء استضافتها ببرنامج “حبر سري”، والتي تقوم بتقديمة الإعلامية أسما ابراهيم، والمُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، كاشفة: “كون إن الفنان يتدخل في عمل المخرج فدي قلة أدب، وبحمد ربنا لأن ده محصلش معايا قبل كده، ولكني بسمع إن في مُمثلين بيعملوا كده وبيتدخلوا في إختيار الفنانين اللي هيقفوا قدامهم، ومش بس كده ده بيتدخلوا في كتابة السيناريو وبيختاروا الكاميرا”.

وواصلت كاملة: “وده طبعاً ميصحش، وده لأن كل فرد في تصوير العمل بيكون له مهنته، والفنان اللي بيتدخل في عمل المخرج أكيد بيرسم طريقه للفشل، وأنا إشتغلت مع نجوم كبار زي الزعيم عادل إمام وعمري ما شوفته بيتدخل في كتابة السيناريو ولا الإخراج، وكل شخص فينا كان عارف شغله كويس”.

وأضافت المخرجة: “أي مخرج بيعمل كده علشان يشتغل ويرضي الفنان.. مش عاوزين نقول إنه دمه تقيل وإنه ضعيف الشخصية، والموضوع مش هيصه وصوت عالي ولا فرض رأي، ولكن في النهاية المخرج هو اللي بيكون مسؤول عن كل حاجة بالعمل، وده لأنه هو قائد السفينة”.

وحينما سؤلت أبو ذكري، عن المُمثل الوحيد التي من المُمكن أن تسمح له بالتدخل في عملها، ردت: “ممكن عادل إمام من اللي موجودين دلوقتي، ومن اللي رحلوا أحمد زكي.. هما دول اللي ممكن أسمح ليهم يعملوا اللي عاوزينه وأي شئ يقولوه هوافق على طول، ولكن أي مُمثل تاني صعب جداً إني أوافق يتدخل في عمل المخرج مهما حصل”.