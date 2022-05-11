“في عيد ميلادها الـ 50”.. معلومات قد لا تعرفها عن الفنانة المعتزلة جيهان نصر: تزوجت من ملياردير سعودي ومهرها كان 18 مليون دولار
تحتفل الفنانة المعتزلة جيهان نصر، اليوم الأربعاء الموافق 11 مايو 2022 بعيد ميلادها الـ 50، وهي واحدة من أبرز نجمات الدراما في فترة التسعينيات.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة المعتزلة جيهان نصر:
- اسم الولادة: جيهان نصر عيسى محمد.
- ولدت في 11 مايو 1972 بالقاهرة.
- بدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات، وهي طفلة.
- شاركت في العديد من الأعمال في فترة مراهقتها مثل: “فوزية البرجوازية، وزوجة رجل مهم، وخليل بعد التعديل، وصابر يا عم صابر”.
- حصلت على بكالوريوس رياض الأطفال.
- لفتت الأنظار إليها لجمالها الطاغي، مما جعل مخرجي السينما والتليفزيون يطلبونها في العديد من الأعمال.
- أصبحت واحدة من أهم نجمات الدراما في فترة التسعينيات.
- أبرز أعمالها: أفلام: “ليلة عسل، والكيت كات، وشاويش نص الليلة، والحب في طابا، وزيارة السيد الرئيس” ومسلسلات: “البخيل وأنا، والمال والبنون ج2، وومن الذي لا يحب فاطمة، والأبطال ج1، وج2، وأصل وخمس صور”، ومسرحيات: “أنا والنظام وهواك، وبهلول في إستنبول، والمحظوظ وأنا”، وفوزاير: “ألف ليلة وليلة: عروس البحور، والمضحكون، والحلو ما يكملش”.
- في 1998 أعلنت اعتزالها الفن وارتداء الحجاب.
- تزوجت في نفس العام من الملياردير السعودي سعود الشربتلي، ووصل مهرها إلى 18 مليون دولار بالإضافة إلى قصر في لندن.
- أحدث ظهور لها كان في أغسطس 2019 أثناء حضورها عرض مسرحية “الملك لير” للنجم يحيى الفخراني، والفنانة هبة مجدي، حيث التقطت الصور مع أبطال العمل برفقة أسرتها.