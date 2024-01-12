“كنت بلبسه يومين وبعدين أخلعه”.. زوجة عصام صاصا عن سبب خلعها الحجاب: «كنت بروح أماكن مينفعش فيها الحجاب نهائي»

كشفت جهاد أحمد زوجة المطرب الشعبي المعروف عصام صاصا، عن السبب الحقيقي وارء خلعها للحجاب خلال الفترة الماضية، وأشارت بأنها كانت تذهب لأماكن لا يجب أبداً إرتداء الحجاب فيها.

صور مجمعة لـ مؤدي المهرجانات عصام صاصا وزوجته جهاد أحمد من حسابه الرسمي على "تيك توك"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وقامت زوجة المطرب، بالرد على سؤال أحد مُتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”بخصوص خلعها الحجاب، موضحة: “قلعت الحجاب علشان كنت بلبسه شوية وأخلعه شوية، وطبعاً ده مش هينفع خالص لأن الناس مش هتسكت وهتتكلم”.

وواصلت جهاد: “وده لأني أغلب الأوقات كنت بروح مع جوزي عصام أماكن مينفعش خالص ألبس فيها الحجاب ولا حتى طرحة، وده السبب اللي خلاني أقلعه نهائي، وده لأنه مش صح ومش حابه ألبسه شوية وأخلعه شوية، وأنا حالياً مش لبساه لحد ما ربنا يهديني وألبسه مرة تانية”.

ومن جانبه، فإن المطرب عصام صاصا، يقوم حالياً بالتعاون مع الفنان مصطفى حجاج، في تقديم أحدث أغانيه بعنوان “اللي جاي بتاعنا”، وتعد هذه الأغنية الدعائية لـ فيلم “الإسكندراني”، والذي يتم عرضه حالياً بجميع سينمات مصر، والذي قام ببطولته الفنان أحمد العوضي.

وقام الفنان مصطفى حجاج، بمشاركة بورمو أغنية “اللي جاي بتاعنا”، خلال حساباته الرسمية عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، والتي نالت إعجاب الكثير من الجمهور.

وجديراً بالذكر، بأن مؤدي المهرجانات عصام صاصا قام مؤخراً بطرح أحدث أغانيه بعنوان “الكل فجأة نسيني”، خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، والأغنية كلمات عبده ورقة وتوزيع كيمو الديب، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً وقت عرضها.